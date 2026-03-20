“李대통령 조폭연루설 방송 사과”…저격당한 ‘그알’, 8년만에 사과

이재명 대통령의 ‘조폭 연루설’을 제기했던 SBS ‘그것이 알고 싶다’ 제작진이 과거 보도를 공식 사과했다.



20일 제작진은 공식 입장을 통해 “‘그것이 알고 싶다’는 이재명 당시 경기도지사가 변호인 명단에 포함되었다는 사실 등을 이유로 확실한 근거 없이 의혹을 제기한 것에 대해 사과드린다”고 밝혔다.

‘그것이 알고 싶다’는 2018년 7월 21일 ‘권력과 조폭 - 파타야 살인사건 그 후 1년’편에서 성남 지역 정치인들과 폭력 조직 간의 연루 의혹을 제기하며 이 대통령이 당시 2007년 성남 국제마피아파 조직원 2명의 변호인 명단에 포함됐다는 사실을 방송한 바 있다.

방송 이후 경기 분당경찰서는 수사에 착수한 뒤 2018년 11월 해당 혐의에 대해 불기소 의견으로 검찰에 송치했고, 사건을 넘겨받은 성남지청은 2018년 12월 불기소 처분을 내렸다.



지난 12일 대법원은 2021년 대선을 앞두고 이 대통령이 성남 국제마피아파로부터 금품을 수수했다고 주장한 장영하 변호사에 대해 공직선거법상 허위사실공표죄를 적용해 징역 1년에 집행유예 2년을 확정했다.

제작진은 “이에 따라 이재명 당시 경기도지사와 성남 국제마피아파 간의 연루 의혹은 법적으로 사실이 아닌 것으로 확인됐다”며 “‘그것이 알고 싶다’ 프로그램은 SBS가 2024년에 제정해 시행 중인 SBS 저널리즘 준칙을 준수하며 정확하고 객관적인 방송을 만들어 나가겠다”고 고개를 숙였다.

청와대는 지난 19일 이 대통령의 조직폭력배 연루설에 대해 “추후보도를 요청한다”며 “조폭 연루설, 20억 수수설이 허위임이 드러났으니 각 언론사에선 추후보도를 게재해주길 바란다”고 했다.

이 대통령은 또한 20일 오전 소셜 미디어에 “이재명 조폭 연루설을 만든 ‘그것이 알고 싶다’는 과연 순순히 추후보도를 할 것인지, 한다면 어떤 내용으로 보도할지 궁금하다”고 직격했다.

이어 “그알 PD의 기적의 논리, (프로그램 진행자) 김상중 씨의 '리얼 연기' 덕분에 졸지에 '살인 조폭'으로까지 몰렸다”며 “이 방송은 나를 제거하기 위해 동원된 물리적 테러, 검찰을 통한 사법 리스크 조작, 언론을 통한 이미지 훼손 작전 중 하나로 보인다”고 지적했다.

또한 “담당 PD가 그알로 전보돼 만든 첫 작품이 이 방송이고 얼마 후 그알을 떠났다고 한다”며 “그가 여전히 나를 조폭 연루자로 생각하고 있을지, 이 방송 후 후속 프로그램을 만든다며 전 국민을 상대로 몇 달간 방송을 동원해 제보를 받고 대규모 취재진이 성남 바닥을 샅샅이 훑었는데 과연 제보된 단서 비슷한 것이 단 한 개라도 있었는지 궁금하다”고 말했다.

그러면서 “티끌만 한 건덕지(건더기)라도 있었으면 후속 보도를 안 했을 리 없겠지요”라고 반문했다. 이 대통령은 “정치적 목적으로 거짓의 무덤에 사람을 매장하는 일이 재발하지 않게 하려면 조작 폭로한 국민의힘이나 그알 같은 조작방송의 반성과 사과가 필요하다”며 “과욕이겠지만, 미안하다는 진솔한 한마디를 듣고 싶다”고 덧붙였다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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