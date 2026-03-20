우기, 억 소리 나는 화려함? 티파니 주얼리보다 빛나는 ‘인간 보석’ 비주얼 [스타★샷]

아이들의 우기가 화보 촬영장에서 찍은 사진들을 공개했다. 사진 출처=우기 인스타그램 계정

아이돌 그룹 아이들(i-dle)의 멤버 우기가 화려한 드레스와 액세서리를 완벽히 소화했다.

지난 19일 우기는 자신의 인스타그램 계정에 “Bling bling”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다. 지난 15일 아이들 공식 계정에 올라왔던 우기와 티파니앤코(TiffanyAndCo) 화보의 현장 사진으로 보인다. 럭셔리한 이브닝 룩을 입은 우기는 빛을 다각도로 반사하는 실버와 골드 톤 시퀸 소재 드레스로 화려하고 입체적인 느낌을 줬다. 어깨 라인을 시원하게 드러내는 오프숄더 스타일 튜브톱 드레스는 허리 라인을 슬림핏으로 강조해 세련된 실루엣을 드러낸다.

아이들의 우기가 화보 촬영장에서 찍은 사진들을 공개했다. 사진 출처=우기 인스타그램 계정

사진에서 어떤 주얼리를 착용했는지에 따라 분위기와 컨셉이 바뀐다. 여러 겹으로 레이어드 된 볼드한 체인 형태 다이아몬드 목걸이와 드롭 귀걸이는 차갑고 도시적인 화려함을 준다. 반면 선명한 하늘색 터쿼이즈와 다이아몬드로 세팅한 목걸이, 귀걸이, 반지는 강렬한 색감을 더했다. 터쿼이즈가 포인트가 돼 고혹적인 분위기를 완성한다. 레드 와인 컬러 헤어는 로우 번 스타일로 우아한 목선과 어깨 라인을 강조한다. 눈매를 길게 뺀 캣츠아이 라인과 속눈썹을 강조한 아이 메이크업도 매력을 더했다. 전체적으로 고전적 우아함과 현대적 화려함이 느껴진다.

해당 게시물은 20일 오후 6시 기준 24만1000개의 ‘좋아요’를 달성했다.

아이들의 우기가 화보 촬영장에서 찍은 사진들을 공개했다. 사진 출처=우기 인스타그램 계정

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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