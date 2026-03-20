배구 협회, 여자 대표팀 감독 다시 뽑는다…대한체육회 “절차상 하자 발견”

사진=KOVO 제공

대한배구협회(회장 오한남)가 여자배구 국가대표 지도자 선임을 다시 진행한다.

협회는 20일 여자배구 국가대표 사령탑을 다시 뽑는다고 밝혔다. 협회는 공개모집을 거쳐 지난 1월 차상현 감독에게 대표팀 지휘봉을 맡긴 바 있다. 대한체육회가 제동을 걸었다. 이번 감독 선임을 두고 불승인 결정을 내렸다.

절차상 하자가 발생했기 때문이다. 앞서 차 전 감독이 공개모집에 참가하기 위해 경기력향상위원회서 사퇴한 상황. 협회는 추가 위원을 선임하지 않고 기존 6명의 위원이 신임 감독을 결정했다. 협회는 “당시 선발 절차 진행 중 신규 위원을 추가할 경우 특정 의견을 반영하기 위한 인위적인 구성이라는 오해가 발생할 수 있다는 우려를 고려했다”고 설명했다.

협회 정관에 따르면 감독 선임 시 경기력향상위원 수는 7명 이상이어야 한다. 결과적으로 조건을 충족시키지 못한 것. 체육회는 이를 근거로 불승인을 결정했다. 협회는 “해당 사안에 대해 법무법인에 검토를 의뢰했다. 위원 1인 부족에 따른 절차적 하자는 있으나 결의를 무효로 할 정도의 중대한 하자에 해당하지 않는다는 변호사의 의견이 있었다”고 전했다.

대한체육회는 유승민 회장 체제로 바뀐 이후 투명성을 강조해왔다. 이번 사안과 관련해서도 협회에게 감독 선발 절차를 처음부터 다시 진행할 것을 요청했다. 협회는 “국가대표 운영에 대한 국민적 관심과 선발 과정의 공정성과 투명성의 중요성을 깊이 인식하고 있다”면서 “대한체육회의 의견을 존중하여 선발 절차를 새로 진행하기로 결정했다”고 밝혔다.

4월 말 여자 대표팀 소집일이 예정된 상황. 시간이 많지 않다. 신속하게 절차를 밟을 것으로 보인다. 차 전 감독이 재공모에 참여하는 것 역시 가능한 것으로 알려졌다. 대표팀은 올해 국제배구연맹(FIVB) 발리볼네이션스리그(VNL)에 출전하지 못한다. 6월 아시아배구연맹(AVC) 네이션스컵과 7월 동아시아선수권, 8월 아시아선수권, 9월 아시안게임에 출전한다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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