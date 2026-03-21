BTS ‘아리랑’에 담긴 성덕대왕신종…문화유산과 K-팝의 만남

사진=국립중앙박물관

방탄소년단이 3년 9개월 만에 완전체로 돌아왔다. 한국의 대표적인 민요 ‘아리랑’을 제목으로 삼아, 팀의 뿌리와 2026년 현재 일곱 멤버가 느끼는 정서를 음악으로 풀었다. 앨범에는 우리나라 대표 민요인 아리랑과 더불어 성덕대왕신종의 종소리까지 녹아들었다.

지난 20일 발매한 방탄소년단의 정규 5집 ‘ARIRANG’(아리랑)은 방탄소년단의 정체성과 이들이 마주한 보편적인 감정을 담은 앨범이다. 멤버들은 “요즘엔 여러 국적을 가진 팀도 많고 한데 (반해) 우리는(BTS는) 다 한국사람이고 하니 한국스러운 걸 좀 넣어 보면 좋지 않을까 하는 말이 그때 되게 많이 나왔던 것 같다”며 앨범에 한국적인 요소를 넣은 이유를 밝혔다.

사진=빅히트 뮤직

실제로 앨범명뿐 아니라 앨범 로고는 ‘아리랑’의 초성을 시각적으로 풀어내는 동시에 태극기 건곤감리의 철학을 담았다. 경복궁을 배경으로 한 일곱 멤버의 단체 사진은 팀의 뿌리와 출발점을 각인시킨다.

1번 트랙 ‘보디 투 보디’(Body to Body)에서부터 한국의 대표 민요인 ‘아리랑’의 선율 일부를 녹여냈다. 전통 타악과 합창을 더한 후반부는 한국에서 나고 자란 일곱 멤버의 뿌리와 정체성을 상징적으로 드러낸다. 앨범 중간에 자리한 인터루드(Interlude) 트랙 ‘No. 29’는 대한민국 국보 제29호 성덕대왕신종의 종소리를 담았다.

성덕대왕신종은 방탄소년단 굿즈에서도 볼 수 있다. 이날부터 4월 12일까지 서울 용산구 하이브 사옥과 신세계백화점 본점 더 헤리티지 두 곳에서 개최되는 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG) 발매 기념 팝업에는 ‘아리랑’ 앨범 전시와 공식 상품을 만날 수 있는데 특히 국립박물관문화재단의 상품 브랜드 ‘뮷즈(MU:DS)’와 협업한 상품이 눈길을 끌었다.

사진=국립중앙박물관



성덕대왕신종에 새겨진 장식을 현대적인 감각으로 재해석한 것으로 정교한 문양의 숄더백과 카드 홀더, 한국적 실루엣이 돋보이는 레이어드 스커트와 헤어 액세서리가 아름다움을 뽐낸다. 성덕대왕신종의 공양자상과 그 주변을 감싸는 구름 문양을 그래픽으로 개발해 숄더백, 카드홀더, 헤어클립, 헤어핀, 레이어드 스커트 등 5종으로 구성했다.



이번 협업은 지난해 10월 체결한 국립중앙박물관·국립박물관문화재단·하이브 간 한국 문화유산과 K-컬처 확산을 위한 양해각서의 성과로 이뤄졌다.

체결 이후 하이브 요청에 따라 공공누리 저작물로 공개 중인 성덕대왕신종의 고화질 종소리 음원이 제공됐다. 당시 유홍준 국립중앙박물관장은 양해각서 체결 후 방시혁 하이브 의장에게 전시실을 안내하며 국립중앙박물관 상설전시관 3층 감각전시실 성덕대왕신종의 울림을 함께 감상하고 소개한 바 있다.

성덕대왕신종은 통일신라 시대인 771년에 제작된 우리나라를 대표하는 범종으로 높이 3.6m, 무게 18.9톤에 달하는 규모와 함께 아름다운 조형성과 웅장하고 장엄한 소리로 널리 사랑받아 왔다. 특히 신비로운 종소리의 특징인 맥놀이(소리의 강약이 반복되며 길고 은은하게 이어지는 현상)를 이번 협업을 통해 방탄소년단의 음악 속에서 색다르게 만날 수 있게 됐다.

성덕대왕신종은 국립경주박물관 야외 전시장에 전시돼 있다. 국립중앙박물관 3층 감각전시실 ‘공간_사이’에서는 성덕대왕신종의 소리와 진동을 직접 체험할 수 있으며 국립경주박물관 디지털영상관에서도 원음을 들을 수 있다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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