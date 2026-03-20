박지훈, 1400만 돌파에도 눈물…‘왕사남’ 비하인드 공개

사진 = YY엔터테인먼트 공식 SNS 계정

가수 겸 배우 박지훈 측이 영화 ‘왕과 사는 남자’ 촬영 현장 비하인드를 공개했다.

20일 박지훈의 소속사 YY엔터테인먼트는 공식 SNS에 “‘왕과사는남자’ 이홍위. 1400만 관객 여러분, 감사합니다”라는 글과 함께 여러 영상을 게재했다. 이번 영상은 영화의 1400만 관객 돌파를 기념해 공개됐다.

사진 = YY엔터테인먼트 공식 SNS 계정

공개된 영상에는 촬영에 몰두한 박지훈의 모습이 담겼다. 청령포로 향하던 중 뗏목이 부서져 물에 빠지는 장면은 물론, 감정에 깊이 몰입해 눈물을 쏟는 연기까지 펼치며 단종 이홍위 역에 완벽히 녹아든 모습을 보여줬다.

사진 = YY엔터테인먼트 공식 SNS 계정

또한 클로즈업된 모니터 화면에는 눈물을 흘리는 그의 모습이 담겨 감정을 한층 극대화하며, 관객들에게 작품의 여운을 다시 떠올리게 했다.

한편, ‘왕과 사는 남자’는 20일 기준 1400만 관객을 돌파하며 ‘어벤져스: 엔드게임’을 제치고 역대 박스오피스 순위 5위에 올랐다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]