개막 앞두고 올라오는 감각…두산 카메론, 2G 연속 홈런포 가동

사진=두산베어스 제공

호쾌한 한 방이다.

외국인 타자 카메론(두산)이 시원한 스윙을 자랑했다. 20일 부산 사직구장에서 열린 롯데와의 ‘2026 신한 쏠뱅크 KBO리그’ 시범경기서 대포를 쏘아 올렸다. 2경기 연속이다.

이날 카메론은 4번 및 우익수로 선발 출전했다. 출발부터 쾌조의 타격감을 선보였다. 1회 초 2사 1루 상황이었다. 상대 선발투수 김태균을 상대로 선제 중월 투런포를 신고했다. 볼카운트 1B-1S서 스트라이크존 높은 코스로 들어오는 직구(142㎞)를 놓치지 않았다. 힘이 실린 타구는 쭉쭉 뻗어나가 경기장 백스크린을 때렸다. 비거리는 135m로 확인됐다.

카메론은 올 시즌을 앞두고 두산이 야심차게 영입한 자원이다. 의지가 엿보이는 대목이다. 사실 지난 시즌 함께한 외인 타자 제이크 케이브 역시 준수한 성적을 남겼다. 136경기서 타율 0.299(538타수 161안타) 16홈런 87타점 등을 올렸다. 자신의 노하우를 전파하며 젊은 선수들의 성장을 돕기도 했다. 이미 리그 적응을 마친 만큼 올해 더 나은 성적을 기대할 수도 있었을 터. 하지만 두산은 과감히 교체를 단행했다. 더 뛰어난 타자를 원했다.

그렇게 선택한 카드가 카메론이다. 메이저리거 출신이다. 2015년 미국 메이저리그(MLB) 신인드래프트 1라운드서 휴스턴 애스트로스의 지명을 받았다. 지난 시즌엔 밀워키 브루어스 산하 트리플A 65경기서 타율 0.282, 18홈런 57타점 18도루 등을 기록했다. 두산은 신입 외인 몸값 상한선인 100만 달러를 꽉 채워 카메론을 영입했다. 프랜차이즈 스타였던 김재환이 비시즌 SSG로 이적한 가운데, 중심타선에서 무게감을 더해줄 것으로 기대된다.

시범경기 초반 때만 하더라도 컨디션이 확실하게 올라오지 않은 듯했다. 안타가 나오지 않은 것은 아니었지만, 임팩트가 약했다. 5경기 연속 홈런도, 타점도 없었다. 경기를 치를수록 감각이 살아나는 모습이다. 19일 부산 롯데전서 첫 홈런(3점)을 때려낸 데 이어 이날도 좋은 흐름을 이어갔다. 개막이 머지않은 시점서 두산 팬들의 기대감은 더 높아질 전망이다.

카메론의 홈런에 힘입어 두산은 이날 4-1 승리를 거뒀다. 롯데에게 이번 시범경기 첫 패배를 안겼다. 6승2패로 2위 자리를 지켰다. 선발투수 이영하가 4이닝 1실점(1자책)을 기록했으며, 이병헌, 이용찬, 박치국, 박신지, 김택연 등 필승조가 안정적으로 뒤를 받쳤다. 타선에선 카메론 외에도 안재석(2안타 1타점 1득점), 오명진(1안타 1타점) 등이 타점을 올렸다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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