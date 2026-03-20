야노 시호, “50살!” 외치더니…레깅스 몸매에 모두 ‘깜짝’

사진 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

모델 야노 시호가 50세라는 나이가 믿기지 않는 탄탄한 몸매를 자랑한다.

20일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에는 남편 추성훈에 이어 출연한 신입 편셰프 야노 시호의 모습이 공개된다. 일본 톱모델이자 ‘국민 조카’ 사랑이의 엄마로 잘 알려진 그는 이날 방송에서 다양한 요리와 함께 철저한 자기관리 비결을 선보일 예정이다.

이날 공개되는 VCR 속 야노시호는 이른 아침 매끈한레깅스 차림으로 등장해 시선을 사로잡았다. 이어 “20년 동안 매일 아침 요가를 한다”라고 밝힌 그는 고난도 요가 동작으로 몸을 풀더니, 벽에 기대지 않은 채 물구나무서기를 해 모두를 놀라게 했다. 엄청난 코어 근육과 균형 감각이 없다면 할 수 없는 동작. 야노시호는 오랜 시간 동안 흔들림 없는 물구나무서기로 몸을 풀어 감탄을 자아냈다.

사진 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

특히 제작진이 나이를 묻자 그는 “50살!”이라고 하더니 믿기지 않는다는 듯 비명을 지르며 웃음을 터트려 보는 이들을 빵 터지게 했다. 이어 “나는 갱년기가 없다”라고 자신 있게 외친 야노시호는 “저희 할머니가 100세인데 할머니도 활력이 넘친다”며 집안 대대로 이어지는 활력과 건강의 비밀을 공개해 모두의 관심을 모았다.

또한 야노시호는 갱년기에 대한 이야기를 털어놓던 중 비밀 이야기를 하듯 속삭이며 “추성훈은 갱년기가 와서 약을 먹었다”라고 폭로해 ‘편스토랑’ 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

한편 야노시호의 에너지 넘치는 요리 일상은 20일 금요일 오후 8시 30분 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서 공개된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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