“이게 바로 꾸안꾸” 에스파 카리나, 안대 껴도 ‘미모 열일’ [스타★샷]

카리나가 촬영장에서 찍은 사진. 출처=카리나 인스타그램 계정

그룹 에스파(aespa) 멤버 카리나가 안대에도 가려지지 않는 미모를 인증했다.

20일 카리나는 자신의 인스타그램 계정에 “괜찮습니다”라는 글과 함께 안대를 쓴 사진 여러 장을 올렸다. 카리나는 짙은 초콜릿 브라운 컬러의 깊은 U넥 롱슬리브와 베이지색 탱크톱을 레이어드했다. 슬림한 핏이 여성스러움을 강조하고 손등을 덮는 긴 소매 기장은 여리여리한 느낌을 준다. 대조적으로 넉넉한 핏의 와이드 카고 데님 하의를 매치했다. 로우 라이즈 스타일로 쿨한 스트릿 감성을 더했다.

높게 묶은 번 헤어는 내추럴하고 힙한 느낌을 준다. 투명하고 맑은 피부와 긴 속눈썹이 인형 같은 비주얼을 더 돋보이게 만든다. 전체적으로 꾸안꾸(꾸민 듯 안 꾸민 듯) 스타일의 미니멀한 색감이 조화를 이룬 감각적인 스타일링이다.

팬들은 “안대 사야지”, “안대를 해도 이쁘도다”, “아프지 마세요”등의 댓글로 애정과 염려하는 마음을 표현했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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