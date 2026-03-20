컴백과 동시에 터졌다…릴리 라인하트, BTS ‘스윔’ MV 비하인드 공개

사진 = 릴리 라인하트 SNS 계정

그룹 방탄소년단이 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’을 발매한 가운데, 타이틀곡 ‘스윔(Swim)’ 뮤직비디오에 출연한 배우 릴리 라인하트가 비하인드 영상을 공개했다.

릴리 라인하트는 20일 자신의 SNS에 “Keep an eye on them for me, thanks”라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 릴리 라인하트가 카메라 앞에서 방탄소년단 멤버들을 소개한 뒤 퇴장하는 모습이 담겼다. 이어 등장한 멤버들은 각자 개성 넘치는 포즈를 취하며 유쾌한 분위기를 연출했다. 특히 지민은 한 손으로 몸을 지탱하다 힘이 풀리며 귀여운 표정을 지어 팬들의 미소를 자아냈다.

앞서 이날 방탄소년단은 오후 1시 신보를 발매하고 타이틀곡 ‘스윔’ 뮤직비디오를 공개했다. 해당 뮤직비디오는 포르투갈 리스본의 바다를 배경으로, 실제 대형 선박과 정교한 세트장을 오가며 촬영돼 영화 같은 스케일을 완성했다.

한편 방탄소년단은 21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’을 개최하고 타이틀곡을 포함한 신곡 무대를 선보일 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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