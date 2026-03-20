KLPGA·PGA 잇는 무대… 벨루토CC ‘더 시에나 오픈’, “박성현·유현주 총출동"

2026시즌 KLPGA(한국여자프로골프) 투어의 실질적인 시작을 알리는 국내 개막전 ‘더 시에나 오픈 2026’이 오는 4월 2일부터 5일까지 나흘간 경기도 여주에 위치한 더 시에나 벨루토 CC에서 막을 올린다.

총상금 10억 원 규모로 치러지는 이번 대회는 더 시에나 그룹이 단독 주최하는 첫 번째 KLPGA 투어 대회다. 시즌 첫 승과 국내 개막전 우승이라는 타이틀을 놓고 KLPGA 최정상급 선수들이 격돌할 예정이며, 특히 더 시에나 라이프가 후원하는 전 세계 랭킹 1위 박성현 프로가 초청 선수로 출전해 골프 팬들의 기대를 모으고 있다.

이번 대회에서 주목할 점은 스포츠 경기를 넘어선 ‘럭셔리 문화 패스티벌’을 지향한다는 점이다, 이를 위해 CJ 그룹 고문 등을 역임한 브랜드 전략가 노희영 디렉터가 전체 기획에 참여했다.

노희영 디렉터는 ‘더 시에나’가 추구하는 하이엔드 가치를 대회의 모든 동선과 콘텐츠에 녹여냈다. 갤러리들은 경기 관람과 동시에 더 시에나 그룹의 미식과 예술, 휴양 문화를 체감할 수 있는 차별화된 프로그램을 경험하게 된다.

우승 트로피 또한 화제다. 순금 10돈이 투입된 역대급 트로피를 제작해 국내 개막전 우승자에게 걸맞은 상징적 가치를 담았다. 또, 선수들을 위한 배려도 파격적이다. 신동휴 더 시에나 그룹 회장은 선수들이 최상의 컨디션으로 경기에 임할 수 있도록 일반적으로 하루인 연습 라운드 기간을 이틀로 늘리고, 선수용 식단 구성까지 직접 챙긴 것으로 알려졌다.

신동휴 회장은 “럭셔리는 화려하기만 한 것이 아니라 시간이 흘러도 가치가 남는 경험이라고 생각한다”며 “이번 대회가 선수와 팬, 그리고 지역 사회가 함께 즐기는 수준 높은 골프 축제가 되길 바라며, 나아가 한국의 프리미엄 브랜드를 세계에 알리는 계기로 삼겠다”고 포부를 밝혔다.

대회를 단독 주최하는 더 시에나 그룹은 호텔&리조트, 골프, 패션, 라이프스타일을 아우르는 국내 대표 호스피탈리티 기업이다. 2023년 제주에 7성급 프레스티지 리조트인 ‘더 시에나 리조트’를 오픈하며 하이엔드 휴양 문화의 새로운 기준을 제시했다는 평을 받았다.

더 시에나 그룹은 현재 더 시에나 제주CC, 더 시에나 서울CC (구, 곤지암 중부CC), 더 시에나 벨루토CC (구, 여주 세라지오GC) 등 명문 골프 코스를 운영 중이며, 프리미엄 골프 앤 리조트 웨어 브랜드 ‘더 시에나 라이프’와 청담동의 복합문화공간‘더 시에나 라운지’ 등을 통해 새로운 라이프스타일을 구축하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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