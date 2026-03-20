리더보다 빛난 ‘맏형’ 이도진, 반전미+리더십으로 팀 승리 견인

이도진이 무명전설 촬영장에서 포즈를 취하고 있다. 사진 출처=이도진 인스타그램 계정

가수 이도진이 든든한 맏형이 돼 팀을 승리로 이끌었다.

지난 18일 방송된 MBN 트로트 서바이벌 프로그램 ‘무명전설’은 무명 팀과 유명 팀 데스 매치로 진행됐다. 이도진은 정윤영, 곽영광, 하루와 함께 팀을 꾸렸다. 팀의 리더는 하루였지만 최연장자였던 이도진은 자신의 경험과 노하우를 공유하며 노련하게 중심을 잡았다. 안정적인 팀 분위기는 무대까지 이어졌다. 연하다운 귀여운 면모에 섹시하고 남자다운 반전미까지 더해 완성도 높은 무대가 만들어졌다. 무대가 끝난 뒤에는 앙코르 요청이 쏟아졌다.

이도진이 속한 ‘TOP3 달콤한 사내 무명 팀’은 369점이라는 높은 점수를 받았다. 여기에 가산점 10%까지 더해져 최종 406점이 됐다. 상대 팀은 131점에 불과했다. 유명 팀이 계속 무명 팀을 이기고 있었던 흐름에 브레이크를 거는 첫 승리였다.

이도진은 20일 자신의 인스타그램 계정에 “무명전설 투표가 시작되었습니다! 최선을 다해 이도진 열심히 준비하고 있으니 많은 응원 부탁드려요~ 사랑합니다”라는 글과 무명전설 촬영장에서 찍은 사진을 올렸다. 그는 3년 전 성대결절과 난청 때문에 잠시 노래를 내려놓았어야 했다. 그러나 포기하지 않고 계속 노력해 왔던 시간이 마침내 무명전설에서 빛을 보게 됐다. 난관을 극복하고 다시 무대에 선 이도진이 앞으로 펼칠 무대가 기대된다.

팬들은 댓글로 “역시 아이돌 가수답게 독보적인 미모와 무대 장악력 돋보였어요”, “맏형으로서 최선을 다하는 모습이 최고였어요”, “어제 너무 잘 봤습니다”, “달콤살벌 한도초과”라며 칭찬과 응원을 아낌없이 표현했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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