어수선한 분위기…제주, ‘에펠탑’ 세레스틴 역할 중요하다

사진=제주SK 제공

프로축구 제주SK FC(이하 제주SK)가 강원 원정에서 시즌 첫 승을 노린다.

제주SK는 22일 강릉하이원아레나에서 열리는 하나은행 K리그1 2026 5라운드 홈경기에서 강원FC와 격돌한다. 제주SK는 2026시즌 개막 후 4경기 연속 무승(1무3패)에 그치며 리그 12위를 기록하고 있다. 땀을 흘린 만큼 운이 따르지 않고 있다. 이탈로의 퇴장 징계와 이창민의 부상에 이어 지난 4라운드 울산전(0-2 패)에서는 골대 불운까지 시달렸다.

일단 어수선한 분위기를 다잡아야 한다. 가장 좋은 처방전은 반복되는 실수를 줄이는 것이다. 바로 후반전 실점 문제다. 제주SK는 올 시즌 4경기에서 6골을 허용했다. 1일 광주와의 개막전(0-0 무) 이후 3경기에서 2골씩 내주고 있으며, 심지어 모두 후반전에 허용했다. 특히 후반 2~7분 사이(2실점)와 후반 42분~후반 48분 사이(3실점), 초반과 막판에 실점이 집중됐다. 해당 시간은 집중력이 가장 떨어지는 구간이기도 하다.

울산전 종료 후 세르지우 코스타 감독 역시 징계, 부상, 골대 불운은 어쩌면 운의 영역에 가까울 수 있지만 스스로 제어할 수 있는 부분(집중력)은 반드시 개선해야 한다고 강조했다. 그 어느 때보다 구심점이 필요하다. 그리고 강원 원정을 앞두고 이러한 역할을 자처한 선수가 바로 세레스틴이다. 프랑스 출신 중앙 수비수 세레스틴은 올 시즌 제주SK 이적 후 빠르게 K리그1에 적응하며 자신의 진가를 보여주고 있다.

사진=제주SK 제공

세레스틴은 송주훈(수원삼성)과 임채민(용인)의 이적 공백을 메우기 위해 세르지우 코스타 감독이 원한 영입 자원이다. 191㎝의 탄탄한 피지컬을 앞세운 제공권 장악과 대인방어 능력이 뛰어나다. 또한 수비 상황에서 위치 선정뿐만 아니라 정교한 왼발을 활용한 전진 패스, 좌우 전개 능력 등이 탁월하다. 하지만 경기 결과가 계속 따라주지 않으면서 팬들의 기대치와 보답해야 한다는 부담감이 커졌다.

울산전에서 후반 2분 정승현에게 선제 헤더 실점을 허용한 장면에서도 본인이 더 커버했더라면 공이 자신을 스치지 않고 막아낼 수 있었다고 자책했다. 하지만 시련은 있어도 좌절은 없었다. 절치부심한 세레스틴은 “최근 연이은 실점을 허용하면서 내 자신에게 물음표가 생겼던 것도 사실이다. 정답은 결국 팀이었다. 감독님과 코칭스태프, 동료들에게 격려와 조언을 많이 들었다. 스스로 마음가짐을 잘 가다듬으려 했다. 시련과 위기가 지난 뒤에 더 강해지고 있다는 걸 느낀다”고 말했다.

제주SK는 변함없는 신뢰와 믿음으로 더 단단해진 세레스틴(프랑스 파리 태생)이 ‘에펠탑’처럼 수비라인과 팀 승리의 랜드마크가 되어주길 바라고 있다. 만약 강원전에서 연속되는 실점 문제와 시즌 첫 승 사냥을 모두 해결한다면 그 과정은 더욱 빨라질 수 있다. 세레스틴 역시 “324m 높이를 지탱하는 강철의 에펠탑처럼 더 단단히 제주SK를 지탱하겠다. 강철은 두드릴수록 더 단단해지는 속성이 있다. 지금의 시련을 통해 더 좋은 선수가 되도록 하겠다. 이번 강원 원정에서는 이러한 마음을 더욱 굳건하게 가져갈 것”이라고 전의를 불태웠다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]