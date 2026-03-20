콜롬보, 현대백화점 본점에 26SS ‘벨라 노바’ 팝업스토어 오픈

사진=콜롬보(COLOMBO)

이탈리아 럭셔리 핸드백 브랜드 콜롬보(COLOMBO)가 오늘 현대백화점 압구정 본점에서 26SS 컬렉션을 선보이는 팝업스토어를 오픈했다고 20일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 시즌 컬렉션은 ‘새로운 여정(Vela Nova)’을 테마로 한다. 콜롬보는 낯선 세계로 나아가는 것을 두려워하지 않는 이들에게 보내는 찬사를 컬렉션에 담아, 모험과 여정의 의미를 브랜드 특유의 감성으로 풀어냈다.

팝업스토어는 26SS 시즌 콘셉트를 반영해 벨라 노바(Vela Nova) 백의 일러스트를 모티브로 꾸며졌다. 역동적인 파도를 배경으로 항해하는 캐릭터 ‘비토리오(Vittorio)’가 공간의 중심을 이루며 메인 조형물과 함께 전시된 ‘비토리오 벨라 노바’ 백은 캔버스 위에 위트 있는 일러스트로 표현된 시즌 대표 토트 백이다.

현장에서는 콜롬보의 대표 라인인 크로커 백을 비롯해 더욱 확장된 카프 라인, 시즌 콘셉트를 반영한 캔버스 토트 백과 참 장식 등 다양한 컬렉션을 한자리에서 만나볼 수 있다.

사진=콜롬보(COLOMBO)

특히 이탈리아 알라시오 해변의 순수한 선과 무드에서 영감을 받은 ‘알라시오(Alassio)’ 백은 군더더기 없는 구조와 미니멀한 디자인이 특징으로, 콜롬보의 새로운 아이코닉 백으로 자리매김할 것으로 기대된다.

이번 팝업스토어는 3월 20일부터 26일까지 현대백화점 압구정 본점 3층에서 진행된다.

1937년 이탈리아에서 시작된 콜롬보는 80년이 넘는 헤리티지를 이어온 럭셔리 브랜드로, 이탈리아 장인들의 독자적인 기술과 장인 정신을 바탕으로 세계적인 크로커 가죽 전문 브랜드로 명성을 이어가고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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