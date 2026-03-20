메종 마르지엘라, 4월 중국 4개 도시서 전시 프로젝트 진행…사전 예약 오픈

메종 마르지엘라가 오는 4월 중국 주요 도시에서 진행되는 ‘메종 마르지엘라/폴더(Maison Margiela/folders)’ 전시 및 체험 프로그램의 세부 내용을 공개하며 사전 예약을 개시했다고 20일 밝혔다.
브랜드에 따르면 이번 프로젝트는 메종의 물리적·디지털 아카이브 연구를 기반으로 기획됐으며 브랜드 정체성을 이루는 네 가지 핵심 코드인 아티즈널(Artisanal), 익명성(Anonymity), 타비(Tabi), 비앙케토(Bianchetto)를 주제로 구성된다. 각 주제는 상하이, 베이징, 청두, 선전 총 4개 도시에서 전시 및 체험 프로그램 형태로 순차적으로 선보인다.
메종 마르지엘라 관계자는 “이번 프로젝트는 브랜드의 창의적 코드와 실험적 접근을 다각도로 경험할 수 있는 기회”라며 “각 도시별로 차별화된 전시와 체험을 통해 메종의 세계관을 보다 입체적으로 전달하고자 한다”고 밝혔다.
사전 예약은 위챗 미니 프로그램(WeChat Mini Program)을 통해 진행되며 3월 17일 오후 2시(CST)부터 3월 31일 오후 11시 59분(CST)까지 가능하다. 그외 전시에 대한 보다 자세한 정보 및 예약은 QR 코드 스캔을 통해 확인할 수 있다.
모든 전시는 무료로 관람 가능하며 일부 프로그램은 사전 예약을 권장하거나 필수로 운영된다. 위챗 미니 프로그램을 통해 사전 예약한 방문객에게는 현장에서 특별 기프트가 제공된다.
이와 함께 ‘메종 마르지엘라/폴더(Maison Margiela/folders)’ 전시 및 체험 프로그램의 구체적인 일정과 구성도 함께 공개됐다.
먼저 상하이에서는 ‘아티즈널: 래버러토리 전시’가 진행된다. 전시는 상하이 황푸구 얀당 로드(Yan Dang Road, Huangpu District, Shanghai)에서 4월 2일부터 6일까지 매일 오전 10시부터 오후 8시까지 운영되며 1989년부터 현재까지의 아티즈널 룩 58점을 통해 업사이클링과 해체주의 등 메종의 꾸뛰르 실험을 조명한다.
이어 베이징에서는 ‘익명성: 마스크의 역사’ 전시가 열린다. 베이징 정이츠 경극 극장(Zhengyici Peking Opera Theatre, Beijing)에서 4월 7일부터 12일까지 진행되며 1989년부터 현재까지를 아우르는 신작 및 아카이브 46점을 통해 ‘익명성’을 메종의 시각적 언어로 탐구한다.
청두에서는 ‘타비: 컬렉터 전시’가 마련된다. 전시는 청두 더 서드 애비뉴 아트 뮤지엄(The Third Avenue Art Museum, Chengdu)에서 4월 9일부터 13일까지 운영되며 전 세계 컬렉터 9인이 참여해 타비를 개인적 서사와 수집의 대상으로 확장한 아카이브를 선보인다.
마지막으로 선전에서는 ‘비앙케토: 아틀리에 전시’가 진행된다. 해당 프로그램은 Hairun 배드민턴 코트 – 홀 B(Hairun Company Park, Nanshan District, Shenzhen)에서 4월 11일부터 12일까지 운영되며 메종 마르지엘라의 상징적인 화이트 오버페인트 기법 ‘비앙케토’를 직접 경험할 수 있는 체험형 프로그램으로 구성된다.
이번 프로젝트는 도시별로 상이한 주제와 형식을 통해 메종 마르지엘라의 유산과 실험 정신을 다층적으로 전달하며 관람객에게 브랜드 세계관을 보다 깊이 있게 체험할 수 있는 기회를 제공할 예정이다.
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