메종 마르지엘라, 4월 중국 4개 도시서 전시 프로젝트 진행…사전 예약 오픈

이미지=메종 마르지엘라(Maison Margiela)

메종 마르지엘라가 오는 4월 중국 주요 도시에서 진행되는 ‘메종 마르지엘라/폴더(Maison Margiela/folders)’ 전시 및 체험 프로그램의 세부 내용을 공개하며 사전 예약을 개시했다고 20일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 프로젝트는 메종의 물리적·디지털 아카이브 연구를 기반으로 기획됐으며 브랜드 정체성을 이루는 네 가지 핵심 코드인 아티즈널(Artisanal), 익명성(Anonymity), 타비(Tabi), 비앙케토(Bianchetto)를 주제로 구성된다. 각 주제는 상하이, 베이징, 청두, 선전 총 4개 도시에서 전시 및 체험 프로그램 형태로 순차적으로 선보인다.

메종 마르지엘라 관계자는 “이번 프로젝트는 브랜드의 창의적 코드와 실험적 접근을 다각도로 경험할 수 있는 기회”라며 “각 도시별로 차별화된 전시와 체험을 통해 메종의 세계관을 보다 입체적으로 전달하고자 한다”고 밝혔다.

이미지=메종 마르지엘라(Maison Margiela)

사전 예약은 위챗 미니 프로그램(WeChat Mini Program)을 통해 진행되며 3월 17일 오후 2시(CST)부터 3월 31일 오후 11시 59분(CST)까지 가능하다. 그외 전시에 대한 보다 자세한 정보 및 예약은 QR 코드 스캔을 통해 확인할 수 있다.

모든 전시는 무료로 관람 가능하며 일부 프로그램은 사전 예약을 권장하거나 필수로 운영된다. 위챗 미니 프로그램을 통해 사전 예약한 방문객에게는 현장에서 특별 기프트가 제공된다.

이와 함께 ‘메종 마르지엘라/폴더(Maison Margiela/folders)’ 전시 및 체험 프로그램의 구체적인 일정과 구성도 함께 공개됐다.

먼저 상하이에서는 ‘아티즈널: 래버러토리 전시’가 진행된다. 전시는 상하이 황푸구 얀당 로드(Yan Dang Road, Huangpu District, Shanghai)에서 4월 2일부터 6일까지 매일 오전 10시부터 오후 8시까지 운영되며 1989년부터 현재까지의 아티즈널 룩 58점을 통해 업사이클링과 해체주의 등 메종의 꾸뛰르 실험을 조명한다.

이어 베이징에서는 ‘익명성: 마스크의 역사’ 전시가 열린다. 베이징 정이츠 경극 극장(Zhengyici Peking Opera Theatre, Beijing)에서 4월 7일부터 12일까지 진행되며 1989년부터 현재까지를 아우르는 신작 및 아카이브 46점을 통해 ‘익명성’을 메종의 시각적 언어로 탐구한다.

청두에서는 ‘타비: 컬렉터 전시’가 마련된다. 전시는 청두 더 서드 애비뉴 아트 뮤지엄(The Third Avenue Art Museum, Chengdu)에서 4월 9일부터 13일까지 운영되며 전 세계 컬렉터 9인이 참여해 타비를 개인적 서사와 수집의 대상으로 확장한 아카이브를 선보인다.

마지막으로 선전에서는 ‘비앙케토: 아틀리에 전시’가 진행된다. 해당 프로그램은 Hairun 배드민턴 코트 – 홀 B(Hairun Company Park, Nanshan District, Shenzhen)에서 4월 11일부터 12일까지 운영되며 메종 마르지엘라의 상징적인 화이트 오버페인트 기법 ‘비앙케토’를 직접 경험할 수 있는 체험형 프로그램으로 구성된다.

이번 프로젝트는 도시별로 상이한 주제와 형식을 통해 메종 마르지엘라의 유산과 실험 정신을 다층적으로 전달하며 관람객에게 브랜드 세계관을 보다 깊이 있게 체험할 수 있는 기회를 제공할 예정이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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