㈜바이탈플랜트, 봄맞이 ‘롤팬 2026 봄 에디션’ 3종 출시

사진=㈜바이탈플랜트

대한민국 특허 기술이 적용된 자동회전롤팬으로 주방 조리의 새로운 패러다임을 제시해온 ㈜바이탈플랜트가 봄 시즌을 맞아 화사한 감성을 담은 ‘2026 Spring Edition’ 3종을 새롭게 선보인다고 20일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번에 출시된 ‘롤팬 2026 봄 에디션’은 핑크, 퍼플, 라벤더 총 3가지 컬러로 구성되어 따뜻한 봄의 분위기를 주방에 그대로 담아낼 수 있도록 기획됐다. 감각적인 색감과 세련된 디자인을 통해 실용성과 인테리어 요소를 동시에 만족시키는 것이 특징이다.

‘롤팬’은 ㈜바이탈플랜트의 독자적인 기술력이 집약된 자동회전냄비로 기존 조리기구와 차별화된 신규성, 진보성 그리고 독창성을 자랑한다. 특히, 측면과 뚜껑이 경사진 구조로 설계된 특허 기술이 적용되어 조리 효율을 극대화했다. 41.5도로 기울어진 냄비 구조는 음식물이 자연스럽게 중앙으로 모이도록 도와주며, 균일한 열 전달과 조리 편의성을 높인다는 것이 브랜드 측 설명이다.

사진=㈜바이탈플랜트

또한, 자동으로 음식물을 저어주는 회전 모터와 회전 날개가 장착되어 있어 사용자가 직접 저어줄 필요 없이도 재료가 골고루 섞이며 타지 않고 조리된다. 이를 통해 누구나 쉽고 편리하게 균일한 맛의 요리를 완성할 수 있는 스마트한 주방 환경을 제공한다.

㈜바이탈플랜트 김정현 대표이사는 “롤팬 봄 에디션은 기능성과 디자인을 중시하는 소비자들을 위해 기획된 제품”이라며 “앞으로도 혁신적인 기술과 감각적인 디자인을 결합한 다양한 제품을 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.

한편, ‘롤팬 2026 봄 에디션’은 2026년 3월 20일부터 한정수량으로 출시된다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]