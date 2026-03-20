오현규, 이적 후 5골…A매치 앞둔 대표팀도 방긋

사진=뉴시스

신바람을 낸다.

축구대표팀 공격수 오현규(베식타스)의 발끝이 예리하다. 20일 튀르키예 이스탄불 튀프라쉬 스타디움에서 열린 카슴파샤와의 ‘2025~2026시즌 쉬페르리그’ 27라운드에서 선발로 출전, 풀타임을 소화했다. 시원한 골을 터트리며 팀의 2-1 승리를 이끌었다. 이로서 베식타스는 승점 3점을 추가, 15승7무5패(승점 52)로 4위를 유지했다.

이날 오현규는 최전방 공격수로 나섰다. 전반 11분 짜릿한 골맛을 봤다. 왼쪽 측면에서 오르쿤 쾨크취가 올린 크로스를 방향만 살짝 바꿔 슈팅으로 연결했다. 초반 흐름을 주도할 수 있는 원동력이었다. 베식타스는 전반 추가시간 쾨크취의 추가골로 좀 더 속도를 냈다. 후반 초반 페널티킥으로 한 골을 내줬지만 끝까지 리드를 지켰다.

꾸준한 발자취다. 오현규가 득점을 신고한 것은 지난 5일 튀르키예 쿠파스(튀르키예 컵) C조 4라운드 홈경기(차이쿠르 리제스포르전) 이후 3경기 만이다. 튀르키예 리그 진출 후 정규리그에서만 4골 2도움을 기록 중이다. 컵 대회를 포함한 공식전에선 5골을 책임졌다. 헹크(벨기에)에서 뛰던 시절까지 더하면시즌 통산 15호째 골이다. 단일 시즌 커리어 최다 득점 기록이다.

오현규가 그리는 상승곡선은 대표팀에게도 호재다. 오현규는 최근 홍명보 감독이 발표한 3월 A매치 명단에 이름을 올렸다. 대표팀은 23일 영국에서 소집돼 코트디부아르(28일), 오스트리아(4월1일)와 두 차례 평가전을 치른다. 대표팀 합류를 앞둔 시점 오현규는 절정의 골 감각을 유지하며 기대감을 높였다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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