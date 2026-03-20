제주도에서 외치는…KBO, 9.81파크 제주와 콜라보레이션 진행

사진=KBO 제공

KBO리그의 함성이 제주에도 울려퍼진다.

KBO는 제주시 애월읍에 위치한 ‘9.81파크 제주’와 함께 다양한 액티비티를 통해 KBO리그 구단을 응원하는 ‘내 꿈은 KBO 981리그 응원단장’ 프로그램을 진행한다.

대성파인텍 모노리스 사업부가 운영하는 ‘9.81파크 제주’는 중력을 활용한 대표 액티비티 ‘레이스 981’ 등 다채로운 콘텐츠를 제공하는 공간형 테마파크다. 이름은 중력가속도(g=9.81m/s2)에서 유래한 것으로, 몸으로 직접 플레이하는 체험형 시설에 인공지능부터 사물인터넷 등 첨단 기술을 녹여낸 것이 특징이다. 디지털의 편리성과 아날로그적 역동성을 결합해 제주를 찾는 관광객들에게 새로운 경험을 제공하고 있다.

‘내 꿈은 KBO 981리그 응원단장’은 응원하는 구단의 응원단장이 되어 실제 리그에 참여하는 듯한 몰입감을 경험할 수 있는 팬 참여형 프로그램으로, KBO 리그 개막에 맞추어 오는 28일부터 '9.81파크 제주'에서 전용 애플리케이션을 통해 참여할 수 있다.

희망 구단의 패키지를 구매하면 해당 구단 소속으로 파크 내 액티비티 미션에 도전할 수 있으며, 이용객의 주행 데이터, 함성(데시벨) 등 실시간으로 수집 및 분석된 미션 수행 결과가 소속된 구단 순위에 반영된다.

총 12종의 미션 중 대표 미션인 ‘함성을 폭발시켜라’는 9.81파크의 ‘소리질러’ 시스템에 KBO 리그 응원 문화를 접목하여 기획됐다. ‘레이스981’의 출발 순간, 일정 데시벨 이상으로 응원 구호를 외치면 가속 부스터가 발동된다. 레이스 후에는 주요 장면을 담은 개인별 응원 레이싱 영상도 확인할 수 있다.

구단 순위 경쟁과 함께 개인별 데이터인 ‘응원단장 능력치’도 제공된다. ‘5툴 플레이어’ 개념을 차용한 ▲질주력(레이스981) ▲돌진력(링고) ▲열정력(응원질러·세리모니) ▲생존력(아레나·프로아레나) ▲회전력(하늘그네)의 5가지 지표를 통해 더욱 정교한 경쟁과 도전의 재미를 경험할 수 있다.

구단별 소속감과 몰입감을 높이기 위한 공간 연출도 파크 곳곳에 마련한다. 구단별 유니폼을 전시한 ‘981 클럽하우스’ 및 입구 디스플레이존을 통해 제주도에서도 KBO 리그의 열기를 느낄 수 있을 예정이다.

KBO와 대성파인텍 모노리스 사업부는 ‘내 꿈은 KBO 981리그 응원단장’ 캠페인과 같은 새로운 형태의 팬 경험 제공을 위해 다양한 협업을 이어갈 계획이다.

사진=KBO 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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