백성현, 이번엔 해양경찰 1000명 초청… 소방관 이어지는 ‘특급 의리’ 미담

배우 백성현이 해양경찰을 위해 1,000명을 공연에 초청하며 따뜻한 선행을 이어갔다.

백성현은 현재 서울 동작구 컨버스 스테이지 아레나 ‘여명’에서 상연 중인 뮤지컬 ‘여명의 눈동자’의 주인공 ‘최대치’ 역으로 열연 중이다.

그는 최근 전·현직 소방관과 가족들을 초청한 데 이어 오는 22일부터는 해양경찰 1,000명을 공연에 초청해 감동을 나누기로 했다. 이 같은 소식에 해양경찰청 측은 “늘 홍보대사 활동에 진심이었던 백성현 경사의 제안에 설레는 마음으로 동참하게 됐다”며 흔쾌히 화답했다.

백성현은 아역 시절부터 꾸준히 작품 활동을 이어온 배우로, 최근에는 KBS 드라마 ‘문무’ 촬영과 함께 뮤지컬 ‘여명의 눈동자’ 주연을 맡아 바쁜 행보를 이어가고 있다.

특히 이번 작품에서는 연기와 노래를 모두 소화하며 무대에서도 존재감을 드러내고 있다는 평가다.

뮤지컬 ‘여명의 눈동자’는 1991년 방영된 동명의 드라마를 원작으로 한 작품으로, 당시 최고 시청률 58.4%를 기록한 인기작이다. 2019년 초연 당시에는 한국뮤지컬어워즈 최고작품상 후보에 오르며 작품성도 인정받았다.

현재 공연은 서울 동작구 컨버스 스테이지 아레나 여명에서 진행 중이며, 오는 4월 26일까지 관객과 만난다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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