“팬들과 함께 따뜻한 나눔” 황민우·황민호 팬클럽, 데뷔 13주년 맞아 라면 1400개 기부

사진 = 초이크리에이티브랩

가수 황민우의 데뷔 13주년을 맞아 팬클럽이 기부를 통해 따뜻한 마음을 전했다.

황민우, 황민호 형제의 공식 팬카페 ‘호우주의보’는 지난 19일 사랑의 열매를 통해 경기도 용인시 처인구청에 라면 1400개를 기부했다. 이번 기부는 황민우의 데뷔 13주년을 기념하는 의미로, 도움이 필요한 이웃과 장애인 복지시설에 전달될 예정이다. 팬클럽의 따뜻한 선행은 특별한 날을 더욱 뜻깊게 만들며 눈길을 끌었다.

황민우는 어린 시절 싸이의 글로벌 히트곡 ‘강남스타일’, ‘대디’ 뮤직비디오에 출연하며 일찌감치 ‘리틀 싸이’로 주목받았다. 2013년 ‘Show + Time(쇼 타임)’으로 정식 데뷔했으며, 최근에는 트로트 가수로 활발히 활동하고 있다.

특히 동생 황민호 또한 TV CHOSUN ‘미스터트롯2’를 시작으로 음악 활동에 나서며 ‘감성 거인’으로 전 세대의 큰 사랑을 받고 있다. 두 형제는 지난해 생애 첫 전국투어 콘서트 ‘황금효선물’로 팬들과 만났으며, 올해 초에는 KBS 2TV ‘설 특집 트롯대잔치 THE COLOR(더 컬러)’에 동반 출연하는 등 활발한 활동을 이어가고 있다.

한편, 황민우는 현재 MBN 초대형 트롯 오디션 ‘무명전설 - 트롯 사내들의 서열전쟁’에서 활약 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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