“쯔양 먹토 목격?” 허위 주장 대학 동창, 검찰 벌금 700만 원 약식기소

먹방 유튜버 ‘쯔양(박정원)’ 사진 = 뉴시스

쯔양(본명 박정원) 관련 허위 제보를 한 대학 동창이 약식기소 처분을 받았다.

20일 법조계에 따르면, 서울중앙지검 형사3부(부장검사 김호경)는 지난달 2일 오 모 씨를 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 벌금 700만 원에 약식기소했다.

오 씨는 쯔양과 대학 동창으로, 2020년 11월 유튜버 ‘주작감별사’ 전국진에게 “쯔양이 대왕 파스타 먹방을 하고 온 날, 파스타를 토한 흔적을 목격했다”고 허위 사실을 제보한 혐의를 받는다.

이에 쯔양의 소속사는 해당 제보가 허위라며 서울혜화경찰서에 오 씨를 고발했고, 사건은 2024년 12월 검찰로 송치돼 보완수사가 진행됐다.

조사 과정에서 오 씨는 “사실을 말한 것”이라며 혐의를 부인했으나, 검찰은 오 씨가 박 씨를 만난 시점이 해당 먹방 촬영일이 아닌 방송일이었던 점과 당시 함께 있던 참고인들의 진술이 엇갈린 점 등을 종합해 허위 사실 유포로 판단했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]