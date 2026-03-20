‘왕과 사는 남자’ 신드롬 계속, 1400만 돌파…역대 흥행작 5위

영화 ‘왕과 사는 남자’가 1400만 고지도 넘겼다.



20일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘왕과 사는 남자’는 이날 오전 누적 관객 1400만명을 돌파했다.

지난달 4일 개봉한 이 작품은 개봉 31일째인 지난 6일 천만 관객을 돌파한 데 이어 45일 만에 1400만까지 넘겼다. ‘어벤져스: 엔드게임’(2019·1393만)과 ‘겨울왕국 2’(2019·1374만), ‘아바타’(2009·1362만) 등을 모두 제쳤다.

역대 국내 개봉작 가운데 누적 관객이 1400만을 넘은 영화는 ‘왕과 사는 남자’까지 포함해 총 5편이다. ‘명량’(2014·1761만)과 ‘극한직업’(2019·1626만), ‘신과함께-죄와 벌’(2017·1441만), ‘국제시장’(2014·1425만)에 이어 국내 흥행 5위에 자리하게 됐다. 팬데믹 이후 개봉한 한국 영화 중 역대 최다 관객이다.



영화는 폐위된 단종 이홍위(박지훈)가 강원도 영월 청령포로 유배를 떠나 촌장 엄흥도(유해진)를 비롯한 마을 사람들과 어울리는 이야기를 담았다. 유지태·전미도·이준혁·안재홍 등이 출연해 힘을 더헀다. 연출은 각종 예능프로그램 출연으로 익숙한 장항준 감독이 맡았다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]