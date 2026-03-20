김지은, 광고 현장 비하인드 공개...다이나핏 CF 촬영 컷 SNS 공개

김지은. 사진=다이나핏

영동군청 소속 육상선수 김지은이 지난 19일 자신의 SNS에 “I LOVE DYNAFIT”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다고 20일 밝혔다.

공개된 사진은 스포츠 브랜드 다이나핏 광고 촬영 현장에서 찍은 것으로 알려졌다. 사진 속 그는 강렬한 그래픽 패턴이 돋보이는 민소매 톱과 짧은 러닝 팬츠를 매치한 이른바 ‘러닝코어’ 풀착장 스타일을 선보였다. 달리는 모습이 담긴 사진에서는 뛰는 중에도 흐트러짐 없는 비주얼과 운동으로 다져진 탄탄하고 슬림한 다리 라인이 단번에 시선을 끈다.

특히 배우 이영애를 닮은 외모로 ‘육상 이영애’라는 별명을 얻은 그는 맑은 피부와 또렷한 이목구비로 청순한 분위기를 더했다. 필드를 누비는 현역 선수다운 근육질 몸매와 대비되며 ‘반전 매력’을 극대화했다.

김지은. 사진=다이나핏

김지은은 앞서 2021년 E채널 ‘노는언니2’에 출연해 남다른 예능감과 운동 신경을 뽐낸 바 있으며 이후 웹 예능 ‘피지컬: 100 시즌 2’에도 출연해 강인한 정신력과 압도적인 피지컬을 증명하며 대중에게 강렬한 인상을 남겼다.

함께 공개된 또 다른 사진에서는 카페에서 휴식을 취하며 손가락 하트 포즈를 취하는 모습도 공개됐다. 경기장 위 카리스마 있는 모습과는 상반된 러블리하고 장난기 가득한 일상이 눈길을 끈다.

한편, 김지은은 최근 그룹 ITZY(있지) 유나와 함께 다이나핏의 TV CF 촬영에 참여한 것으로 알려지며 화제를 모았다. 그녀가 참여한 TV CF는 다이나핏 공식 유튜브를 통해 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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