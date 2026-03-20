BTS 광화문 공연 D-1…신보 판매 급증, 전주 대비 184% 상승

사진=빅히트 뮤직

방탄소년단(BTS)이 20일 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’ 발매를 앞둔 가운데 21일 광화문 공연을 앞두고 예약 판매가 더욱 급증하고 있다.

20일 문화콘텐츠 플랫폼 예스24에 따르면 금주(3월12일~18일) 기준으로 ‘아리랑’은 예약판매 1주차(1월16~22일) 대비 판매량은 19.5% 증가했으며 전주(3월 5~11일) 대비로도 184.0% 급증했다.

특히 지난 18일 일일 판매량은 전일 대비 94.6% 증가하는 등 공연을 앞두고 신보에 대한 관심이 집중되는 양상을 보이고 있다.



구매 연령대 분석 결과 보편적인 K-팝 팬 층인 10~20대 뿐만 아니라 40대(32.3%)와 50대(27.3%)의 구매 비중도 높은 것으로 나타났다. 가족이 함께 음악을 즐기거나 선물 수요 확대 등의 영향으로 세대 구분 없이 다양한 연령층에서 구매가 이루어지는 것으로 확인됐다.

신보뿐만 아니라 기존에 발매된 음반, 화보집, 콘서트 비하인드 콘텐츠 등도 함께 판매가 증가하고 있다. 이달 1~18일 관련 상품 판매량은 전월 동기 대비 50.5% 상승하며 공연을 계기로 아티스트 콘텐츠 전반에 대한 관심이 확대되는 흐름을 보였다.

예스24 측은 “BTS 컴백을 기념해 음반, DVD, 포토북 등을 한데 모은 기획전을 운영 중이다. 해당 기획전에서는 신보를 비롯해 기존 앨범, 공연 실황, 화보집 등 다양한 콘텐츠가 함께 소개되며 팬들의 관심을 모으고 있다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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