글로벌 밴드 하츠웨이브, 데뷔 콘셉트 필름 공개…출격 준비 완료

밴드 hrtz.wav (하츠웨이브)가 청춘의 심장을 두드릴 강렬한 사운드를 예고하며 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어내고 있다.

카카오엔터테인먼트는 20일 hrtz.wav (하츠웨이브) 공식 SNS 및 유튜브 채널을 통해 첫 번째 미니앨범 ‘The First Wave (더 퍼스트 웨이브)’의 콘셉트 필름을 선보였다.

이번 영상에는 윤영준(키보드), 리안(보컬), 데인(베이스), 케이텐(기타), 하기와(드럼) 다섯 멤버가 하나의 사운드를 완성해가는 과정이 담겼다. 데뷔를 위한 비주얼 변신을 마친 멤버들은 케이텐의 첫 기타 스트로크를 시작으로, 플레이 버튼을 누르고 마이크를 단단히 움켜쥐는 등 각자의 방식으로 합주의 ‘점화’를 이어간다. 이어 악기 조율과 장비 세팅을 마친 hrtz.wav (하츠웨이브)에 스포트라이트가 켜지는 순간, 하기와의 드럼이 신호탄처럼 울려퍼지고 강렬한 밴드 사운드를 완성시키며 ‘글로벌 아이코닉 밴드’로서의 서막을 알렸다.

짧은 분량의 콘셉트 필름임에도 영상 속에서 완성된 에너제틱한 밴드 사운드는 강한 임팩트를 남겨 공개 직후 팬들의 폭발적인 반응이 이어지고 있다. 특히 친근하면서도 중독성 있는 멜로디 라인이 멤버들의 연주와 맞물려 한층 입체적으로 살아나며, 데뷔 앨범에 담길 신곡의 분위기를 처음으로 암시해 글로벌 팬들의 기대감을 한층 끌어올렸다.

이와 함께 영상을 통해 “READY TO WAVE. TO THE FIRST WAVE (첫 파동을 위한 준비 완료)”라는 문구가 등장해 출격 준비를 마친 hrtz.wav (하츠웨이브)의 남다른 포부와 자신감을 드러냈다. 이렇듯 첫 공개된 영상만으로도 이제 막 시작된 hrtz.wav (하츠웨이브)가 어떤 색깔의 음악과 콘셉트로 강력한 ‘첫 파동’을 일으킬지 궁금증이 더욱 증폭되고 있다.

hrtz.wav (하츠웨이브)는 데뷔 당일인 4월 8일 서울 마포구 문화비축기지 공연장에서 데뷔 기념 팬 쇼케이스를 개최하고, 팀의 강점인 라이브 퍼포먼스를 전면에 내세운 무대로 밴드 신과 가요계에 차별화된 존재감을 각인시킬 계획이다. 실제 데뷔 앨범 발매 소식과 동시에 팬 쇼케이스가 공지되자, 앨범 선주문과 함께 쇼케이스 응모가 빠르게 이어지며 높은 관심을 입증하고 있다는 후문이다. 여기에 콘셉트 포토, 필름 등 공개되는 콘텐츠마다 세련된 비주얼과 높은 완성도로 팬들의 호응을 이끌어내며, hrtz.wav (하츠웨이브)를 향한 폭발적인 관심이 이어지고 있다. 글로벌 팬들의 기대 속에 데뷔 준비에 박차를 가하고 있는 hrtz.wav (하츠웨이브)의 웰메이드 공연에도 이목이 집중된다.

hrtz.wav (하츠웨이브)는 Mnet 서바이벌 ‘스틸하트클럽’을 통해 탄생한 실력파 밴드로, 멤버 윤영준, 리안, 데인, 케이텐, 하기와는 포지션별 1위를 차지하며 데뷔 전부터 탄탄한 글로벌 팬덤을 구축했다. 또한 ‘2026 어썸뮤직페스티벌’, ‘KCON JAPAN (케이콘 재팬) 2026’ 등 국내외 주요 페스티벌 라인업에도 이름을 올리며 일찍부터 주목받고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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