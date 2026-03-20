김지민, 얼굴 부상 소식 전해…“멍 들고 퉁퉁 부었다” 무슨 일?

김지민이 욕실에서 넘어지는 사고로 얼굴 부상을 입었다고 밝혔다. 사진 = 유튜브 채널 ‘준호지민’

김지민이 욕실에서 넘어지는 사고로 얼굴 부상을 입었다고 밝혔다.

김지민은 19일 자신의 유튜브 채널 ‘준호지민’에 ‘일출 이벤트 대참사’라는 제목의 영상을 공개했다.

사진 = 유튜브 채널 ‘준호지민’

영상에는 김지민과 남편 김준호가 일출을 보기 위해 이른 아침 함께 이동하는 모습이 담겼다. 이동 중 김지민은 카메라에 비친 자신의 얼굴을 보며 “욕실에서 넘어져 얼굴에 멍이 잔뜩 들고 퉁퉁 부었다”고 털어놨다. 이어 반신욕을 마친 뒤 나오다 세면대에 얼굴을 부딪쳤다고 설명했다.

이에 김준호는 “그래도 다행인 게 코나 치아를 박았으면 어떡할 뻔했냐”고 말하며 안도했다.

사진 = 유튜브 채널 ‘준호지민’

이어 김지민은 “4일 차인데 이틀째 되는 날은 입꼬리만 한쪽만 올라가서 무서워서 오빠한테 달려가서 ‘나 안 웃어진다’고 했다”며 당시 상황을 전했다.

그러자 김준호는 “아침부터 예쁘다. 오빠한테 잘 보이려고 화장한 거냐”며 장난스레 물었고, 김지민은 “안 했다. 자다 일어나서 나온 거다”라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

한편 김지민은 지난해 7월 김준호와 결혼했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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