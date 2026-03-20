김지민, 얼굴 부상 소식 전해…“멍 들고 퉁퉁 부었다” 무슨 일?

김지민이 욕실에서 넘어지는 사고로 얼굴 부상을 입었다고 밝혔다.
김지민은 19일 자신의 유튜브 채널 ‘준호지민’에 ‘일출 이벤트 대참사’라는 제목의 영상을 공개했다.
영상에는 김지민과 남편 김준호가 일출을 보기 위해 이른 아침 함께 이동하는 모습이 담겼다. 이동 중 김지민은 카메라에 비친 자신의 얼굴을 보며 “욕실에서 넘어져 얼굴에 멍이 잔뜩 들고 퉁퉁 부었다”고 털어놨다. 이어 반신욕을 마친 뒤 나오다 세면대에 얼굴을 부딪쳤다고 설명했다.
이에 김준호는 “그래도 다행인 게 코나 치아를 박았으면 어떡할 뻔했냐”고 말하며 안도했다.
이어 김지민은 “4일 차인데 이틀째 되는 날은 입꼬리만 한쪽만 올라가서 무서워서 오빠한테 달려가서 ‘나 안 웃어진다’고 했다”며 당시 상황을 전했다.
그러자 김준호는 “아침부터 예쁘다. 오빠한테 잘 보이려고 화장한 거냐”며 장난스레 물었고, 김지민은 “안 했다. 자다 일어나서 나온 거다”라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.
한편 김지민은 지난해 7월 김준호와 결혼했다.
한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com
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