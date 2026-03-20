체육공단, ‘SPORTEC 2026’ 공동관 참여기업 모집

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 문화체육관광부(장관 최휘영)와 함께 국내 중소 스포츠산업 중소기업의 국제 경쟁력 강화를 위해 운영 중인 ‘2026년 글로벌 스포츠 강소기업 육성 지원 사업’의 일환으로 ‘SPORTEC 2026’ 공동관에 참여할 기업을 모집한다.

오는 7월8일부터 사흘간 일본 도쿄에서 열리는 ‘SPORTEC 2026’은 일본 최대 규모의 스포츠산업 종합 전시회로 평가받고 있다. 체육공단은 이번 전시회에 10개 내외의 국내 스포츠산업 중소기업을 선정해 공동관 운영을 통한 해외 판로 개척 지원에 나선다.

선정된 기업은 전시회 공동관 부스, 해외 바이어와의 비즈니스 미팅 및 기업당 1인 왕복 항공료 등을 지원받게 된다. 스포츠산업을 영위하는 국내 중소기업은 모두 신청할 수 있으나, 동일 전시회를 통한 정부 보조금 수혜 기업 등은 참여가 제한된다.

참가를 희망하는 기업은 오는 4월1일 18시까지 스포츠산업지원 누리집에서 온라인으로 신청할 수 있다.

한편, 체육공단은 본 사업을 비롯해 다양한 스포츠산업 지원 사업으로 국내 스포츠 기업의 국제 경쟁력 강화 및 지속 가능한 성장을 위한 지원을 이어갈 예정이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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