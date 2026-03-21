어비험즈·지쿤, 카페형 의류 복합매장 경주 황리단길에 공식 오픈

사진=어비험즈

패션 브랜드 어비험즈(ABEEHUMS)와 지쿤(GEECOON)이 경주 황리단길에 대규모 복합 매장을 공식 오픈했다고 21일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 매장은 1층부터 3층까지 전층을 활용하는 대형 공간으로 의류 쇼핑과 카페 기능을 결합한 복합 문화 공간으로 조성됐다. 특히 2층 테라스는 브랜드 특유의 감성을 반영한 공간으로 꾸며졌으며 오픈을 기념한 특별 콘서트가 진행됐다.

오픈 행사에는 타이거JK, 디셈버 D.K, 걸그룹 체리블렛의 허지원 등 아티스트들과 인플루언서들이 참석했다. 테라스에서 열린 라이브 공연에는 국내 팬뿐만 아니라 해외 글로벌 팬들도 함께해 인파가 몰렸다.

이와 함께 럭키 드로우, SNS 해시태그 이벤트 등 다양한 고객 참여 프로그램을 운영하며 고객과의 접점을 확대하고 있다.

사진=어비험즈

브랜드 관계자는 “(주)디셈버(대표 임정환)가 추구하는 라이프스타일을 집약적으로 보여주는 상징적인 공간”이라며, “현장에서 확인된 국내외 팬들의 폭발적인 반응을 바탕으로 동남아, 일본, 중국 등 해외 시장 진출에 더욱 속도를 낼 계획”이라고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]