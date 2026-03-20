'솔로지옥5' 신현우, 피지컬에 반전 가창력까지 '사기캐' 등극

정이랑과 신현우가 남다른 예능감으로 시청자들을 사로잡았다.

지난 19일 방송된 tvN ‘놀라운 목요일’에 출연한 정이랑은 오프닝에서 H.O.T.의 ‘캔디’ 댄스를 완벽 재현하며 유쾌한 시작을 알렸다. ‘정가네’ 팀의 팀장을 맡은 정이랑은 “김장훈, 송진우, 김민지 등 어벤저스급 멤버들과 함께라 든든하다”며 자신감을 내비쳤고 노련한 진행 능력으로 팀을 이끌었다.

'솔로지옥5' 이후 첫 예능 나들이에 나선 신현우는 이날 반전의 노래 솜씨를 선보였다. 김범수의 '보고 싶다'부터 '버스 안에서', '멍' 등을 열창하며 맑은 음색과 여성 음역대의 고음 파트도 완벽히 소화하며 출연진들의 감탄을 자아냈다.

핸드볼 선수 출신이라는 독특한 이력을 가진 그는 “프로그램 출연 후 내 이름을 검색하면 다른 가수분이 먼저 나와서 관심이 필요해졌다”며 재치 있는 입담으로 공감을 유발하기도 했다.

팀장으로서 멤버들을 진두지휘하며 우위를 점한 정이랑은 마지막 '빵꾸 어택 노래방'에서 승기를 완벽히 굳혔다. 정이랑의 리더십과 신현우의 든든한 활약이 시너지를 발휘하며 ‘정가네’ 팀은 붐코인 2개 차이로 ‘용가네’ 팀을 꺾고 최종 승리의 기쁨을 만끽했다

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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