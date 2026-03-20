‘무주공산’ 두산 좌익수 오디션… 만능 유틸리티 박지훈, 다크호스 급부상

사진=두산 베어스 제공

“후보들 모두 동일선상입니다.”

무한 경쟁을 표방한 만큼 말을 아끼고, 또 아낀다. 특정 선수의 이름을 먼저 꺼내는 일도 없다. 가능한 비슷한 조건에서 기회를 주며 개막 직전까지 지켜보겠다는 뜻이다. 올 시즌을 앞두고 유독 좌익수 관련 질문에 신중에 신중을 기하는 김원형 두산 감독이다.

1982년 OB(두산의 전신)로 창단한 두산은 한국시리즈 정상에 여섯 차례 올랐다. 그러나 지난해 정규리그 9위라는 초라한 성적표를 받아들었다. 시즌 종료 후 우승 사령탑 출신 김 감독에게 새 지휘봉을 맡긴 배경이다. “모든 것을 바꾸겠다”는 각오와 함께 팀 전반에 변화의 바람이 불고 있다.

외야에도 시선이 쏠린다. 중견수에는 부동의 주전 정수빈이 있고, 우익수에는 새 외국인 타자 다즈 카메론이 합류했다. 남은 한 자리가 바로 좌익수다. 핵심 과제는 김재환(현 SSG)의 공백을 메우는 일이다. 잠실을 호령하던 거포가 팀을 떠났고, 빈자리는 결코 가볍지 않다.

사진=두산 베어스 제공

이 때문일까. 현시점 팀 내 가장 치열한 경쟁 구도가 형성됐다. 아직 잠재력을 완전히 꽃피우지 못한 김대한과 김민석, 열아홉 신인 김주오, 지난겨울 자유계약(FA)으로 잔류한 조수행 등이 번갈아 기회를 받고 있다.

뚜렷하게 앞서가는 선수가 보이지 않는다. 김 감독 역시 “더 지켜봐야 할 듯싶다. 좌익수 후보들 모두 동일선상에 있다”고 말할 정도다.

잠잠한 연못에 던져진 돌멩이가 파장을 만든다. 내·외야 전 포지션을 소화하는 유틸리티 자원 박지훈이 조용히 존재감을 키우고 있다. 시범경기서도 연일 인상적이다. 지난 13일 이천 키움전 7회 말 대타로 나서 투런포를 때린 것이 대표적이다.

19일 롯데전에선 이번 시범경기서 처음으로 선발 좌익수로 출전, 좌완 김진욱을 상대로 8구까지 이어진 풀카운트 승부 끝에 볼넷을 골라내며 또 다른 매력을 보여줬다. 경기 후반인 7회 내야 수비(3루)로 이동하는 등 벤치 운용서도 유연성을 가져다 줄 수 있는 카드로 평가받고 있다.

사진=스포츠월드 김종원 기자

퓨처스리그(2군)는 좁다. 군 제대 직후인 2023년부터 퓨처스리그에서만 타율 0.317(287타수 91안타)을 마크했다. 1군 무대 예고편도 이미 남긴 바 있다. 지난해 9월 한 달 동안 타율 0.452(42타수 19안타)를 써냈다.

내야수로 프로 생활을 시작했지만 이젠 외야 수비까지 준비하고 있다. 내야 훈련을 기본으로 하면서도 자투리 시간을 활용해 외야 글러브를 들고 추가 훈련을 진행 중이다.

김 감독도 그의 활용도를 높게 평가했다. 그는 박지훈을 향해 “발이 빠르고 어깨도 좋다. 내야 수비도 괜찮다. 외야는 본 지 얼마 안 됐는데도 곧잘 한다. 타격도 준수하다”고 말했다.

선수 본인 역시 각오가 분명하다. “작년에 이천(2군)에 있던 시간이 너무 길었다. 올해는 꼭 1군에 있는 잠실에서 오래 뛰고 싶다”고 목소리를 높였다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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