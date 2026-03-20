빅뱅 출신 탑(T.O.P), 4월3일 컴백…데뷔 13년만에 솔로앨범

빅뱅 출신 가수 탑(T.O.P)이 데뷔 후 첫 솔로 앨범으로 컴백한다.

20일 소속사 탑스팟픽쳐스(TOPSPOT PICTURES)는 탑이 오는 4월 3일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 첫 번째 정규앨범 ‘다중관점 (ANOTHER DIMENSION)’을 공개한다고 밝혔다.

발매 소식과 더불어 탑은 최근 공식 SNS 채널을 통해 신보의 무드를 담은 티저 영상들을 순차적으로 공개했다.

먼저 공개된 ‘완전미쳤어! (Studio54)’ 티저는 유니크한 타이포그래피와 사운드로 컴백의 시작을 알렸다. 이어 공개된 ‘DESPERADO’ 티저 역시 영화 같은 미장센 속에 탑만의 아우라를 담아내며 이번 정규 앨범을 통해 선보일 음악적 변신에 대한 궁금증을 자극했다.

이번 앨범은 탑이 솔로 아티스트로서는 처음으로 선보이는 정규앨범이다. 탑이 직접 프로듀싱 전반을 진두지휘하며 오랜 시간 공들여 준비한 만큼 그의 깊어진 음악적 세계관을 고스란히 만날 수 있을 것으로 기대를 모은다.

그가 본업인 음악으로 돌아와 선보일 첫 정규앨범에 이목이 쏠린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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