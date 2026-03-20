[BS모닝 ] BTS 최애 유물보고 전통놀이까지… 아미 위한 K-컬처 프로그램 쏟아진다

방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 앞두고 광화문 일대가 보랏빛으로 물든다. 서울 도심 전반은 BTS를 만나기 위해 한국을 찾은 외국인 아미(팬덤명)를 맞아 한국 문화를 입체적으로 체험하는 공간으로 탈바꿈하고 있다. 이와 관련 공연 전후로 역사·예술·문학을 아우르는 ‘K-컬처 투어’도 펼쳐진다.

문화체육관광부는 20일부터 ▲국립중앙박물관 ▲국립현대미술관 ▲국립민속박물관 ▲대한민국역사박물관 ▲국립중앙도서관 등 주요 국립문화기관 5곳과 연계한 특별 프로그램을 운영한다. 공연을 계기로 한국을 찾은 외래객들이 역사·예술·문학을 아우르는 콘텐츠를 경험하도록 유도하겠다는 전략이다.

이번 프로그램은 단순한 공연 관람을 넘어 ‘보고, 듣고, 체험하는’ 종합 문화 축제 형태로 구성됐다. 기관별 특색을 살린 전시, 체험, 공연이 연계되면서 광화문을 중심으로 한 도심 관광 동선도 자연스럽게 확장될 전망이다.

다음은 공연 전후로 즐길 수 있는 주요 프로그램이다.

[서울=뉴시스] 홍효식 기자 = 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연을 이틀 앞둔 19일 오후 서울 중구 명동 거리에서 BTS와 팬클럽 아미를 환영하는 메시지 영상이 미디어 폴을 통해 송출되고 있다. 2026.03.19. yesphoto@newsis.com

◆BTS 관심 유물, 영어로 만난다

국립중앙박물관은 ‘방탄소년단과 함께하는 우리 문화유산’이라는 주제로 특별한 콘텐츠를 제공한다. 오는 21일부터 ‘반가사유상’, ‘달항아리’ 등 멤버들의 관심사로 알려진 유물을 전시 해설사가 영어로 소개하는 영상을 제작해 공개한다.

국립박물관문화재단은 하이브(HYBE)와 협업해 박물관 소장 유물을 활용한 문화상품(BTS Album Merch)을 개발했다. 굿즈는 20일부터 박물관 문화상품점 등에서 선보일 예정이다.

◆외국인 맞춤 ‘K-아트 해설 투어’

국립현대미술관은 20일부터 오는 4월 19일까지 외국인 관람객을 대상으로 전문 해설자의 설명을 들을 수 있는 프로그램(MMCA: Meet the K아트)을 운영한다.

◆달려라 방탄 속 놀이, 직접 해본다

국립민속박물관은 오는 20일부터 다음달 내내 한국적 즐길 거리로 ‘방탄소년단과 함께하는 K컬처 민속문화’를 풍성하게 준비했다. ‘상여장식’ 등 BTS 멤버가 관심 있는 유물을 대상으로 전시 해설 프로그램을 제공한다.

특히 유튜브 콘텐츠인 ‘달려라 방탄(RUN BTS)!’ 명절편에 등장했던 ▲투호 ▲팽이치기 ▲제기차기 등 전통놀이를 직접 체험할 수 있는 ‘케이-놀이터’를 야외마당에서 운영한다. 아이돌(IDOL)과 온(ON) 등 한국적 요소가 가미된 방탄소년단의 음악을 감상하고, 그들이 차용한 전통 악기, 장단, 한복 등이 담긴 특별 공연 ‘케이-흥 한마당’도 매주 토요일에 열린다.

◆‘BTS 타임캡슐’로 보는 한국 대중문화

대한민국역사박물관은 오는 5월 31일까지 방탄소년단이 기증한 ‘타임캡슐’과 관련 영상을 함께 전시한다.

근현대사 속 대중문화 콘텐츠로서의 아리랑을 조명하는 어린이 교육 프로그램 ‘아리랑 오브 락(樂)’도 4월부터 6월까지 운영한다. 이 프로그램에서는 나운규 감독의 영화 아리랑(1926) 100주년과 BTS의 아리랑(2026) 공연을 연계, 미래 세대에게 한국 문화의 정체성을 알린다.

◆BTS가 읽은 책, 전시로 풀다

국립중앙도서관은 3월 20일부터 4월 12일까지 디지털도서관에서 ‘방탄소년단(BTS) 음악에 영감이 된 책들!’이라는 주제로 도서 전시를 연다.

김영랑의 ‘모란이 피기까지는’, 윤동주의 ‘소년’ 등 BTS 멤버들이 영감을 받은 것으로 알려진 문학 작품과 관련 연구 자료, 도서 등을 한자리에서 만나볼 수 있다. 이와 함께 한국 문학 작품을 쌍방향 미디어아트로 체험하는 ‘작가의 노트’ 전시도 상시 운영해 ‘케이-문학’의 아름다움을 시각적으로 전달한다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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