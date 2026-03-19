구혜선, 15만원 키링 선보였다…헤어롤 이어 또 직접 제작

사진 = 구혜선 SNS 계정

배우 구혜선이 헤어롤에 이어 새롭게 가죽 파우치 키링 판매에 나섰다.

구혜선은 19일 자신의 SNS에 “밤샘 핸드메이드”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 구혜선은 동안 미모를 자랑하며 눈길을 끌었다. 이와 함께 직접 제작한 다양한 디자인의 가죽 파우치 키링도 공개했다.

앞서 구혜선은 헤어롤 가격을 두고 한 차례 논란에 휘말린 바 있다. 당시 자사몰에서 헤어롤을 1개 1만 3000원, 2개 2만 5000원에 판매하자 일부 소비자들 사이에서 가격이 높다는 지적이 제기됐다.

이에 구혜선은 “기존의 둥근 헤어롤과 달리 플라스틱 함량을 80% 이상 줄인 제품”이라며 “초기 제조 수량이 적어 원가가 높게 책정되었으나 향후 할인 이벤트 등을 통해 소비자들의 가격 부담을 낮출 계획”이라고 밝히기도 했다.

한편 구혜선은 2024년 카이스트 과학저널리즘대학원 공학석사 과정에 진학했으며, 이후 MBC ‘라디오스타’에 출연해 석사 논문 합격과 조기 졸업 소식을 전한 바 있다. 석사 과정 중에는 펼치는 형태의 헤어롤 ‘쿠롤’을 개발해 특허를 받으며 화제를 모으기도 했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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