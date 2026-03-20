첫 승 올린 대전-전북, 21일 빅뱅… 연승의 주인은 누가 될까

사진=한국프로축구연맹 제공

대전 엄원상. 사진=한국프로축구연맹 제공

우승 후보가 마침내 맞붙는다.

디펜딩챔피언 전북 현대와 준우승팀 대전하나시티즌이 맞대결을 벌인다. 두 팀은 오는 21일 오후 2시 대전월드컵경기장에서 맞붙는다. 지난달 리그 개막을 앞두고 열린 슈퍼컵 이후 한 달 만에 다시 만난다. 양 팀은 3라운드까지 승리를 쌓지 못했지만 4라운드에 나란히 첫 승을 거두면서 분위기 반전에 성공했다.

두 팀은 올 시즌 강력한 우승 후보로 꼽힌다. K리그1 미디어데이에서 대전이 우승 후보로 가장 많이 지목됐고 전북은 그 뒤를 이었다.

대전은 개막 후 3경기 연속 무승부를 기록했다. 지난 18일 4라운드 인천 유나이티드전에서 3-1 승리를 거두면서 시즌 첫 승을 신고했다. 이날 경기에서 마사, 디오고, 엄원상이 모두 시즌 첫 골을 넣었다. 특히 엄원상은 후반 32분 교체 투입된 후 1골 1도움을 터뜨리며 게임 체인저 역할을 해냈다.

팀 내 득점 선두 서진수(2골)는 이날 마사의 선제골을 어시스트하며 공격포인트를 추가했다. 대전은 K리그1 12개 팀 가운데 돌파 성공 횟수 선두(14회)에 올라 있다. 개인 돌파를 통한 공격 전개에서 강점을 보인다. 이번 전북전에서도 서진수, 주앙 빅토르, 엄원상으로 이어지는 역동적인 공격 라인이 핵심 역할을 할 것으로 보인다.

전북 역시 같은 날 FC안양전에서 2-1로 승리하며 시즌 첫 승을 기록했다. 이날 전북 모따는 1-1로 맞선 후반 41분 득점에 성공하며 친정팀 안양을 상대로 극적인 결승골을 터뜨렸다. 이승우는 수비수 5명을 드리블로 역동적인 돌파를 선보였다. 중원에서는 오베르단, 김진규, 맹성웅이 안정적인 경기 운영을 펼쳤다. 올 시즌 전북은 팀 패스 성공률 1위(87.9%)다. 매 경기 안정적인 점유율을 유지하며 경기를 주도하고 있다. 첫 승을 통해 부담을 덜어낸 만큼 상승세를 이어갈 것으로 기대된다.

지난 시즌 양 팀은 3차례 맞붙었다. 전북이 3승 1무로 우세했다. 올 시즌 슈퍼컵에서도 전북이 대전을 2-0으로 꺾으며 강한 우위를 이어가고 있다.

두 팀 모두 최근 경기에서 첫 승에 성공한 만큼, 이번 맞대결은 초반 상승세를 이어가기 위한 중요한 분수령이 될 전망이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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