프로축구 서울, 22일 홈 개막전… 7번째 별을 향한 힘찬 진군의 시작

사진=FC서울 제공

프로축구 FC서울이 오는 22일 오후 2시 서울월드컵경기장에서 광주FC를 상대로 2026 K리그1 5라운드 홈 개막전을 치른다. FC서울은 이번 홈 개막전을 맞아 구단의 역사와 전통을 되새기고 새로운 시즌의 시작을 알리는 다양한 프로그램을 준비했다.

우선 경기장 내에서는 1983년부터 이어온 우승의 순간을 담은 헤리티지 영상을 통해 ‘6개의 별’을 돌아보고 수호신과 함께 만들어갈 ‘7번째 별’을 향한 힘찬 여정을 시작한다. 구단 레전드인 윤상철 감독의 공식 개막 선언을 시작으로 엠블럼 통천 및 깃발 퍼포먼스, 레전드 고요한의 대북 퍼포먼스가 펼쳐진다. 이번 시즌부터 새롭게 도입하는 하프타임 응원가 타임을 통해 서울의 승리를 위한 전 관중 응원가 떼창 이벤트가 진행될 예정이다.

경기 전 북측광장에서는 다양한 팬 참여형 이벤트가 펼쳐진다. 이번 시즌 새롭게 선보이는 스페셜 스테이지에서는 MC휘의 진행과 함께 V걸스(서현숙, 박기량, 백지혜, 류현주)가 참여한다. 팬들과 함께 미니게임 및 응원을 배울 수 있는 이벤트를 진행할 예정이다. 또한 푸드파크 신메뉴 시식과 경품 이벤트도 함께 진행된다. 올시즌 푸드파크는 FC서울 반반피자, 핫도그, FC레드덮밥 등 새롭게 리브랜딩한 메뉴를 비롯해 다채로운 먹거리를 제공할 예정이다.

이번 홈개막전은 공식 파트너 테라와 함께하는 ‘TERRA DAY’ 이벤트를 진행된다. 북측광장에서 테라 생맥주 존이 운영된다 특별 할인 행사와 함께하는 포토존, 다트 게임, 경품 이벤트 등 다양한 팬 참여 프로그램이 진행될 예정이다.

글로벌 인기 IP ‘포켓몬’과의 협업 이벤트도 진행된다. 북측광장에는 대형 피카츄 벌룬이 설치되며, 포켓몬 포토월, 미니 게임존이 운영된다. 경기장 내부에서는 피카츄 그리팅 등 관객들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.

서울의 2026시즌 홈 개막전은 서울 공식 홈페이지와 공식 애플리케이션, 티켓링크를 통해 예매할 수 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]