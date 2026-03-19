성시경, 한 달 만에 이 정도?…다이어트 후 확 달라진 비주얼 화보

사진 = 에스콰이어 코리아는 공식 SNS 계정

가수 성시경이 다이어트 성공 후, 몰라보게 달라진 비주얼로 시선을 사로잡았다.

19일 패션 매거진 에스콰이어 코리아는 공식 SNS를 통해 성시경 화보를 공개했다. 오랜만에 카메라 앞에 선 그는 한층 세련된 이미지로 강렬한 존재감을 드러냈다.

사진 = 에스콰이어 코리아는 공식 SNS 계정

공개된 사진 속 성시경은 블랙 수트를 입고 시크한 분위기를 연출했다. 날렵해진 턱선과 또렷해진 이목구비가 돋보이며 기존의 부드러운 이미지와는 다른 매력을 보여줬다. 셔츠와 타이를 매치한 컷에서는 긴 기럭지와 균형 잡힌 비율이 강조되며 댄디한 스타일을 완성했다.

사진 = 에스콰이어 코리아는 공식 SNS 계정

특히 눈길을 끈 것은 다이어트로 달라진 체형이다. 성시경은 최근 화장품 모델 발탁을 계기로 체중 감량에 집중했으며, 슬림해진 실루엣과 세련된 스타일링이 어우러지며 한층 다른 분위기를 완성했다.

그는 앞서 유튜브 채널과 인터뷰를 통해 약 한 달간 식단 관리를 통해 변화를 이뤘다고 밝힌 바 있다. 모델 활동을 앞두고 책임감을 느껴 체중 감량을 결심했고, 약 한 달 동안 식단을 철저히 관리하며 변화를 만들어냈다는 설명이다. 실제로 달걀과 고구마 위주의 식단을 유지하며 강도 높은 자기 관리를 이어간 것으로 전해졌다.

성시경은 이번 화보와 함께 “앞으로도 이전과는 다른 모습들을 보여주고 싶다”는 의지를 전하며 새로운 변화에 대한 기대감을 높였다.

한편 성시경은 KBS2 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’ MC를 맡아 오는 27일 첫 방송을 앞두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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