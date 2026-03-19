손나은, 발레 연습실에서도 남다른 아우라…일상 속 독보적 분위기

사진 = 손나은 SNS 계정

에이핑크 출신 배우 손나은이 일상에서도 남다른 분위기를 자아냈다.

손나은은 19일 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 손나은은 발레 연습실로 보이는 공간에서 거울을 활용한 셀카를 남기며 여유로운 순간을 담았다. 자연스러운 헤어와 편안한 포즈가 어우러지며 꾸민 듯 꾸미지 않은 매력을 드러냈다. 특히 몸에 밀착된 발레복은 슬림한 라인을 더욱 강조하며 시선을 끌었다.

사진 = 손나은 SNS 계정

스타일링 또한 눈길을 끌었다. 핑크 계열 이너에 카키 톤 랩 스타일 의상을 더해 차분하면서도 세련된 분위기를 완성했고, 니삭스로 포인트를 더해 감각적인 무드를 살렸다.

한편 손나은은 올해 방송 예정인 SBS 새 금토드라마 ‘김부장’에 출연한다. ‘김부장은’ 평범한 가장이자 소시민으로 살아가던 김부장(소지섭)이 딸을 구하기 위해 자신의 비밀을 드러내며 벌어지는 이야기를 그린 작품으로, 동명의 웹툰을 원작으로 한다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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