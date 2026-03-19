롯데관광개발, 사상 최대 실적에 순이익 흑자 전환…드림타워 효과 본격화

롯데관광개발이 제주 드림타워 복합리조트 실적 개선을 바탕으로 당기순이익 흑자 전환에 성공했다.

롯데관광개발은 2025년 사업보고서를 통해 지난해 연결 기준 당기순이익 276억원을 기록하며 드림타워 개장 이후 처음으로 흑자를 달성했다고 19일 밝혔다. 대규모 투자와 코로나19 여파로 이어졌던 적자 구조에서 벗어나 수익 체질 전환에 본격적으로 성공했다는 평가다.

실적 개선은 매출 성장과 수익성 확대가 동시에 이뤄진 결과다. 지난해 매출은 6534억원으로 전년(4,714억원) 대비 38.6% 증가하며 사상 최대치를 기록했다. 해외 직항 노선 확대에 따른 외국인 방문객 증가가 실적을 견인했다.

영업이익 역시 큰 폭으로 개선됐다. 2024년 390억원으로 첫 흑자를 기록한 데 이어, 2025년에는 전년 대비 267% 증가한 1433억원을 달성하며 수익성이 크게 강화됐다.

특히 카지노 사업이 핵심 성장 동력으로 작용했다. 드림타워 카지노 매출은 4766억원으로 전년 대비 61.8% 증가했다. 이용객 수는 59만명을 넘어서며 54.1% 늘었고, 테이블 드롭액도 2조 4645억원으로 62.2% 증가했다. 분기별로도 지속적인 성장 흐름을 이어가며 안정적인 실적 기반을 구축했다.

호텔 부문인 그랜드 하얏트 제주의 객실 이용률도 상승세를 이어갔다. 2023년 58%, 2024년 63.7%에 이어 지난해 78.5%까지 오르며 리조트 전반의 운영 효율을 끌어올렸다.

수익성 지표도 뚜렷하게 개선됐다. 주당순이익(EPS)은 356원으로 흑자 전환했고, EBITDA는 2,318억원으로 전년 대비 약 87% 증가하며 현금창출 능력이 강화됐다.

재무구조 개선과 주주환원 정책도 본격화된다. 종속회사 엘티엔터테인먼트는 오는 25일 주주총회에서 약 1,109억원 규모의 배당을 실시할 예정이다. 롯데관광개발 역시 자본잉여금 중 5,907억원을 이익잉여금으로 전환해 결손금 보전에 나선다.

이에 따라 1조 2242억원에 달했던 결손금은 5255억원 수준으로 축소될 전망이다. 회사는 정관 변경을 통해 중간배당 제도도 도입, 주주환원 정책을 강화할 방침이다.

롯데관광개발 관계자는 “카지노와 리조트 사업의 안정적인 수익 창출 구조가 확인된 만큼, 향후 기업가치 제고와 주주환원 정책을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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