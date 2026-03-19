고래의 첫 항해, 허구연 KBO 총재도 함께한다… 울산 웨일즈 홈 개막전서 시타

김두겸 울산광역시장(왼쪽)이 울산 웨일즈 선수 공개선발시험(트라이아웃) 첫 날인 지난 1월13일 울산 문수야구장을 방문해 허구연 KBO 총재(가운데) 등과 선수 선발 과정을 참관하고 있다. 사진=울산시 제공

프로야구 퓨처스리그(2군) 울산 웨일즈가 역사적인 첫 발걸음을 준비한다.

울산은 20일 오후 6시30분 울산 문수야구장에서 롯데 상대로 2026시즌 홈 개막전을 개최한다. 창단 첫 홈 개막전을 통해 120만 울산 시민과 하나 되겠다는 설명이다.

경기 시작 30분 전인 오후 6시부터 내빈과 시민이 함께하는 공식 개막식이 거행될 예정이다. 울산시립합창단의 웅장한 축하 공연을 시작으로 남구 리틀야구단 기수단의 퍼포먼스가 이어지며, 공식 응원단의 열정적인 응원전이 더해져 문수야구장의 열기를 고조시킬 예정이다.

한국야구위원회(KBO) 수장 허구연 총재도 시민들과 함께하는 통합 시구·시타 세리머니로 함께한다. 김두겸 울산광역시장과 허 총재가 각각 시구와 시타를 맡고, 울산 시민을 대표하는 7명의 팬이 선수단과 함께 각 포지션에 배치돼 울산 야구의 새로운 출발을 알리는 상징적인 장면을 만들어낼 예정이다.

사진=울산웨일즈 제공

특히 이날 현장을 찾는 관객들을 위해 풍성한 혜택과 볼거리가 마련된다. 구단의 공식 용품 후원사인 ‘스파이더(SPYDER)’는 울산의 창단 첫 홈 개막을 축하하며, 입장 관람객 전원에게 울산 구단 공식 응원 타올을 무료 증정한다. 또한 구단의 정체성을 담은 신규 마스코트 ‘오르카(ORCA)’가 팬들 앞에 최초로 공개된다.

이 밖에도 마스코트 오르카 홍보관과 푸드트럭 존 등 온 가족이 즐길 수 있는 축제의 장이 야구장 곳곳에 조성될 전망이다.

김동진 울산 단장은 “우리 구단은 신생 구단이자 첫 시민구단으로서 기존 프로구단들과는 다른 새로운 행보를 보여드릴 것”이라며, “오랜 시간 프로야구단을 기다려온 울산 시민들께 수준 높은 경기와 즐거운 관람 문화를 선사하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 홈 개막전 예매는 티켓링크를 통해 진행 중이다. 현장 매표소와 입장은 경기 시작 2시간 전인 오후 4시30분부터 시작된다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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