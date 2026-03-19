“전 세계가 광화문을 본다”…BTS 복귀에 주요 외신 ‘현장 긴급 타전’

19일 서울 광화문광장에서 BTS 공연 준비작업이 이뤄지고 있다. 사진=뉴시스

그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 복귀 무대를 이틀 앞두고 주요 외신들이 이번 공연의 상징성과 주변 분위기를 집중 조명하고 있다.

19일 AP통신은 현장 보도를 통해 “한국의 정치·문화적 요충지인 광화문광장에서 BTS가 대규모 공연을 개최한다”고 전했다. 통신은 해당 장소를 세종대왕·이순신 장군 동상이 위치한 역사적 거점이자 2024년 계엄령 선포 당시 시민들이 결집했던 현대사의 상징적 공간으로 설명했다. 이어 이번 공연이 넷플릭스를 통해 전 세계에 실시간 송출되며, BTS의 글로벌 정체성을 공고히 하는 계기가 될 것이라는 업계의 분석도 덧붙였다.



AFP통신은 팬들의 환호와 더불어 새 앨범명인 ‘아리랑’의 함의를 분석했다. 통신은 아리랑을 한국의 이별과 그리움을 담은 민요이자 ‘비공식 국가’로 정의하며 이번 무대가 갖는 문화적 무게감을 설명했다.

안전 및 시민 불편에 대한 우려도 제기됐다. 영국 가디언은 당국이 행사장 일대에 테러 경보를 상향 조정하고 특수부대 배치 등 경계 태세를 강화했다고 보도했다.



AP통신은 24만명 이상의 인파가 몰릴 것으로 예상되면서 교통 통제와 지하철 무정차 통과 등에 대한 인근 주민들의 불만과 정부의 특혜 논란을 함께 언급했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]