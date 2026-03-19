“사람이야 바비인형이야?” 효연, 한 줌 허리+황금 골반 ‘독보적 몸매’ [스타★샷]

가수 효연이 오는 23일 발매될 싱글 ‘MOVEURBODY(춤춰)’의 티저 이미지를 공개했다.

19일 아이돌 그룹 소녀시대 출신 효연이 자신의 인스타그램 계정에 새로운 싱글을 홍보하며 여러 장의 사진을 올렸다.

효연은 세련된 모던 락 시크 무드를 완벽하게 소화했다. 상의는 팔 라인을 따라 늘어진 프린지 장식이 돋보이는 가죽 재킷과 심플한 블랙 브라톱을 매치했다. 탄탄한 몸매를 드러내며 건강미와 섹시함을 동시에 강조했다. 골반 라인에 걸쳐진 로우라이즈 스타일 블랙 팬츠는 아래로 갈수록 퍼지는 실루엣으로 다리를 더 길어 보이게 한다. 허리의 실버 아일릿 장식과 체인 디테일이 락스타 같은 느낌을 살린다. 여기에 여러 겹의 가느다란 목걸이를 레이어드해 화려함을 더하고 대리석 패턴의 롱 네일 아트로 스타일을 완성했다.

밝은 백금발 풀뱅 앞머리 헤어 스타일은 신비롭고 이국적인 분위기를 낸다. 전체적으로 채도를 낮춘 누드 톤 메이크업에 차분한 립 컬러와 깊이 있는 음영 메이크업으로 반항적이고 카리스마 넘치는 눈빛을 강조했다. 전체적으로 자유분방한 모습에 절제된 카리스마가 느껴진다.

팬들은 댓글로 “초미녀 바비인형”, “우리 언니 또 신곡 나와서 신나. 기대된다”, “약간 미국의 되게 멋진 가수 같다”며 감탄했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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