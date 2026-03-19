충주맨 김선태, 벌써 라디오스타 출연...진짜 연예인 다됐네

‘전 충주맨’ 김선태가 퇴사 3일 만에 예능프로그램 라디오스타에 출연해 화제다.
지난 18일 방송한 MBC TV 토크 예능물 라디오스타에 출연한 김선태는 “소속사들 여러 곳에서 연락왔는데 지금 제 결정은 혼자해야겠다는 것”이라며 “어디에 소속돼 하는 것에 조금 지친 게 있었다”고 고백했다. 그러면서 “그리고 방송을 메인으로 하기보단 살짝살짝 중요한 방송 위주로 (할 계획)”이라고 덧붙였다.
김선태는 “제가 논란이 하도 많이 돼서 잠을 솔직히 보름간 잘 못 잤다”고 했다. 아울러 “구독자가 많이 늘어나는 중”이라고 전했다. 이에 김구라는 “아무것도 안 했는데”라며 “이게 어떻게 보면 공포”라고 말했다. 그러면서 “두렵지?”라고 계속해서 물어 웃음을 자아냈다. 김선태는 “사실 두려움이 있긴 하다”고 솔직히 답했다.
김선태는 전 충주시 주무관으로 시 유튜브를 운영하며 일약 스타덤에 올랐다. 하지만 최근 사퇴하면서 개인 유튜브를 개설해 구독자수가 100만을 넘으며 놀라움을 안기고 있다.
다만 “충주시 원래 채널도 구독자가 늘어나고 있다”, “서로 윈윈이 되고 있다”고 했다.
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