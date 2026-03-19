쿠키런:오븐스매시, 글로벌 사전 등록 300만 달성…시리즈 최초

데브시스터즈는 신작 ‘쿠키런: 오븐스매시’가 출시를 일주일 앞두고 글로벌 사전 등록자 수 300만명을 달성했다고 19일 밝혔다.

쿠키런 IP가 지금까지 선보인 타이틀 중 글로벌 사전 등록자 수 300만명을 넘긴 사례는 이번이 최초다.

데브시스터즈는 사전 등록자 300만명 달성 기념으로 정식 출시 이후 사전 등록자 전원에게 인게임 재화 무지개 크레딧을 총 3000개 지급할 예정이다.

쿠키런:오븐스매시 출시에 대한 글로벌 유저의 관심도는 공식 SNS 구독자 수에서도 확인할 수 있다. 현재 국영문 공식 유튜브 채널은 사전 등록을 시작하며 설정했던 구독자 수 달성 보상 목표치인 10만명을 훌쩍 넘긴 15만명에 달한다.

이달 26일 정식 출시되는 쿠키런:오븐스매시는 쿠키런 특유의 캐주얼하고 직관적인 액션에 시리즈 최초로 실시간 PvP(이용자 간 대결) 대전의 재미를 더한 배틀 액션 게임이다. 다양한 모드에서 개성 넘치는 쿠키들을 활용해 전략적인 전투를 펼칠 수 있는 것이 특징이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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