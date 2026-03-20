“셀카봉, 캐리어도 안돼요” 방탄소년단(BTS) 광화문 공연, 유의할 점은?

방탄소년단(BTS)의 서울 광화문광장 컴백 공연을 앞두고 서울 종로구 광화문광장 인근 전광판에 BTS 컴백 공연 관련 광고가 보이고 있다. 뉴시스

방탄소년단(BTS)의 컴백 공연 ‘아리랑(ARIRANG)’을 하루 앞둔 20일, 서울시와 경찰은 광화문광장 일대에 대해 역대 최고 수준의 안전 및 보안 대책을 가동한다. 이번 행사에서는 인파 사고 예방을 위해 주변 빌딩 옥상 관람이 전면 금지되며, 행사장 진입 시 공항 수준의 금속탐지기 검색을 거쳐야 한다.

◆인근 빌딩 31곳 옥상 폐쇄… ‘꼼수 관람’ 엄단

서울시와 종로구는 공연 당일 광화문광장 인근 빌딩 31곳의 옥상과 상층부 출입을 전면 통제한다고 밝혔다. 이는 티켓을 구하지 못한 인파가 인근 건물로 몰려 발생할 수 있는 추락 사고와 무단 침입을 방지하기 위한 조치다.

광장과 인접한 주요 빌딩 6곳은 행사 당일 전면 출입구가 폐쇄되며, 후면 출입구를 통해서만 제한적인 이동이 가능하다. 인근 건물에서 열리는 예식 등 내부 행사 참석자들도 철저한 신분 확인과 소지품 검사를 거쳐야 한다. 경찰은 고공 관측 차량과 사복 경찰관을 배치해 건물 내 무단 진입 및 난간 관람 행위를 집중 단속할 방침이다.

◆31개 게이트 금속탐지기 운영… 위해 물품 반입 금지

관람 구역 진입로에는 총 31개의 검문 게이트가 설치되며, 모든 입장객은 금속탐지기(MD) 검색을 통과해야 한다.

반입 금지 품목도 엄격히 제한된다. 폭죽, 인화성 물질, 레이저 포인터 등 위해 물품은 물론, 셀카봉과 삼각대, 장우산, 캐리어 등 인파 밀집 지역에서 사고를 유발할 수 있는 물품의 반입이 금지된다. 경찰은 현장에 5,400여 점의 안전 장비를 동원해 테러 및 돌발 상황에 대비한다.

방탄소년단(BTS)의 서울 광화문광장 컴백 공연을 앞둔 17일 서울 종로구 광화문광장에 무대 준비가 진행되고 있다. 뉴시스.

◆지하철 무정차 통과 및 세종대로 차량 전면 통제

교통 혼잡에 따른 시민 불편을 최소화하기 위한 대책도 시행된다. 세종대로(광화문~시청) 구간은 20일 오후 9시부터 22일 오전 6시까지 약 33시간 동안 차량 통행이 전면 통제된다. 21일 오후 4시부터는 사직로와 율곡로 일대까지 통제 구간이 확대될 예정이다.

지하철 이용객은 무정차 통과 여부를 수시로 확인해야 한다. 서울교통공사는 인파 밀집도가 위험 수준에 도달할 경우 5호선 광화문역과 1·2호선 시청역, 3호선 경복궁역에 대해 무정차 통과 및 출입구 폐쇄 조치를 실시할 계획이다. 시 관계자는 "인근 종각역이나 안국역 등을 이용해 도보로 이동하는 것이 더 원활할 수 있다"고 조언했다.

◆암표 거래 집중 단속… 성숙한 시민의식 당부

정부는 시장 질서를 교란하는 암표 거래에 대해 무관용 원칙을 적용한다. 경찰은 현장 전담팀을 운영해 암표 매매와 대리 입장을 집중 단속하며, 적발 시 경범죄처벌법에 따라 처벌하고 즉시 퇴장 조치한다.

이재명 대통령은 지난 18일 SNS를 통해 "행사가 안전하게 진행될 수 있도록 만반의 준비를 하고 있다"며 "서로를 배려하고 질서를 지키는 성숙한 시민의식을 보여달라"고 강조했다.

◆멤버들도 안전에 가장 신경

멤버 RM은 19일 글로벌 팬 커뮤니티 위버스에 “아미 여러분! 광화문에서 여러분을 만날 생각에 저희도 정말 설렙니다. 많은 분들이 모이는 자리인 만큼, 모두가 안전하고 즐겁게 공연을 즐길 수 있도록 부탁드린다”고 밝혔다.

이어 “당일 현장 스태프 분들과 안전요원의 안내를 꼭 따라주시고, 질서 있는 모습을 보여주시길 기대합니다. 아미 여러분 한 분 한 분이 만들어 주는 질서와 배려가 있어야 더 멋진 공연이 완성된다”고 특기했다. 그러면서 “안전을 위해 힘써주시는 경찰관 분들, 또 소방 및 정부와 지자체를 비롯한 모든 분들께도 정말 감사하다고 말씀드린다”고 덧붙였다.

진도 같은날 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 “어느덧 컴백이 하루 남았다. 많은 분들이 도와주시고 응원해주셔서 광화문에서 컴백쇼를 진행하게 됐다”며 “의미있는 곳에서 오랜만에 다같이 인사드릴 수 있어서 영광스럽고 도움주신 분들과 이해해주신 모든 분들께 너무 감사드린다고 말씀드리고 싶다”고 밝혔다. 이어 “저희도 최선을 다해 좋은 무대 보일 수 있도록 노력하겠다. 현장에서 보시는 분들은 안전에 꼭 유의해주시길 부탁드린다”라고 덧붙였다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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