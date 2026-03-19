시범경기라고 해도 놀라운 질주…롯데는 패배를 모른다

사진=롯데자이언츠 제공

패배를 모른다.

프로야구 롯데의 기세가 매섭다. 시범경기서 무패 행진을 내달리고 있다. 19일 부산 사직구장에서 열린 두산과의 ‘2026 신한 쏠뱅크 KBO리그’ 홈경기에서도 마찬가지. 투‧타 조화 속에 10-3 완승을 거뒀다. 이날까지 5승2무를 기록, 당당히 순위표 가장 높은 자리를 지키고 있다.

조화가 돋보인다. 이날 선발투수로 나선 김진욱은 5⅓이닝 2피안타 2실점(2자책)을 기록했다. 두 번째 투수 박준우가 다즈 카메론에게 3점짜리 홈런을 맞으면서 실점이 늘어난 측면이 있지만, 전체적으로 안정적인 피칭을 자랑했다. 최준용, 이준서, 이진하도 1이닝씩을 책임졌다.

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타선 역시 활발했다. 날카로운 방망이가 눈에 띈다. 윤동희의 투런포를 포함해 장단 11개의 안타를 때려냈다. 멀티안타(한 경기 2안타 이상)를 작성한 얼굴만 5명이다. 윤동희(2안타 2타점 1득점), 전준우(2안타 2타점), 한태양(2안타 1타점 2득점), 전민재(2안타 1타점 1득점) 등이 주인공이다. 특히 1~2회만 각각 2점, 5점을 올리며 완전히 초반 기세를 장악하는 모습이었다.

두산 또한 이날 경기 전까지 쾌조의 흐름을 자랑했던 것을 감안하면 더욱 놀랍다. 앞선 6경기서 5승1패를 달리고, 롯데의 뒤를 바짝 쫓았다. 투타 모두 상위권을 이름을 올리고 있었다. 믿었던 선발 잭 로그가 4이닝 8피안타(1피홈런) 7실점(7자책)하며 주도권을 뺏긴 게 컸다. 타선도 베스트에 가깝게 꾸렸으나 전체적으로 무거워 보였다. 4안타에 그쳤다.

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사령탑도 미소를 지었다. 김태형 롯데 감독은 “선발 김진욱의 공격적인 피칭으로 투구 수 관리가 잘 됐다. 효율적으로 이닝을 이끌어주며 승리의 발판을 만들어줬다. 이어 나온 불펜들도 자기 역할을 다해주었고, 부상 복귀한 최준용도 좋은 투구 내용 보여줬다”고 밝혔다.

야수진에 대해서도 엄지를 치켜세웠다. 김 감독은 “경기 초반 윤동희의 홈런과 함께 야수들의 집중력으로 점수 차를 벌리며 경기 운영을 어렵지 않게 가져갈 수 있었다”고 끄덕였다. 끝으로 “평일임에도 선수들에게 열정적인 응원으로 힘을 불어 넣어주신 팬 여러분들께도 감사하다. 남은 시범 경기 준비 잘해서 올 시즌 좋은 경기 보여드리겠다”고 눈빛을 반짝였다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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