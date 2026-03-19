발로란트, 신규 전략가 ‘믹스’ 공개…게임 모드 전멸전 출시

발로란트가 전술적 협동의 재미를 선사하고 팀플레이의 가치를 재조명하는 대규모 업데이트를 했다.

라이엇 게임즈는 5대5 대전형 캐릭터 기반 전술 슈팅 게임 발로란트가 2026 시즌 액트 2를 맞아 신규 요원 ‘믹스(MIKS)’와 신규 게임 모드 ‘전멸전’을 포함한 올해 두 번째 대규모 업데이트를 실시했다고 19일 밝혔다.

29번째 신규 요원은 팀플레이에 특화된 플레이스타일을 가진 믹스다. 소리 에너지를 활용해 전장의 템포를 조절하는 능력을 갖춘 서포터형 전략가다.

크로아티아 출신의 요원인 믹스의 음악적 정체성은 스킬 구성에 반영됐다. 신디사이저와 같은 전문 음악 장비에서 영감을 얻은 웨이브폼(E)은 지도 표적기를 통해 전략적인 위치에 연막을 생성하며 팀의 진입 템포를 조절해 전장의 리듬을 설계한다. 궁극기인 요동치는 베이스(X)는 실제 콘서트장 스피커에서 느껴지는 압도적인 베이스의 고동을 모티브로 제작됐으며 강력한 음파를 방출해 모든 플레이어를 밀어내고 청력을 약화시키는 등 음악의 에너지를 전술적 위력으로 치환한다.

믹스는 전략가 요원이지만 아군 지원을 통해 전장에 의미 있는 영향을 줄 수 있도록 설계됐다. 핵심 스킬인 화음(Q)은 자신과 아군에게 전투 자극제 효과를 부여한다. 적을 처치할 경우 지속 시간이 초기화되는 만큼 아군과 타이밍을 맞춰 진입할 때 강력한 위력을 발휘할 것으로 보인다. M-파동(C)은 뇌진탕과 치유 기능 중 하나를 선택한 뒤 기기를 던지는 방식의 스킬로 상황에 맞춰 적을 무력화하거나 아군의 유지력을 높이는데 기여할 수 있다.

다양한 아군 강화 및 적군 약화 기능을 갖춘 믹스는 기존 요원들과 함께 전장을 조율하는 등 팀플레이에 특화된 스타일을 갖췄다. 이러한 믹스의 특징이 플레이어들 간 게임 플레이와 프로 무대에 어떤 영향력을 행사할 지 관심을 모은다.

새롭게 공개된 기간 한정 게임 모드 전멸전은 기존 팀 데스매치를 전술적인 섬멸전 형태로 진화시킨 모드다. 적 팀을 모두 처치해 라운드 승리를 총 4번 먼저 가져오는 팀이 최종 승리한다.

전멸전은 아군이 적을 처치해야만 부활할 수 있는 시스템을 도입해 조직적인 트레이드 킬을 유도한다. 이와 더불어 아군과 함께 중앙의 구슬을 먼저 획득해 진영을 분리하는 중앙 벽을 적진 쪽으로 전진시켜 구역 우위를 점해야 승기를 잡을 수 있다. 또한 경기 시간이 경과할수록 부활 대기 시간이 길어지며 정해진 시간 내에 승부가 나지 않을 경우 체력이 지속적으로 감소하고 치유와 부활이 제한되는 연장전에 돌입한다.

동료들과 함께 극한의 상황 속에서 최종 승자를 기리는 전멸전만의 특징 덕분에 플레이어들은 빠른 템포로 진행되는 게임을 즐길 수 있고 팀 단위의 전략이 핵심인 만큼 팀플레이의 중요성이 강조될 전망이다.

라이엇 게임즈는 액트 2 기간동안 PC방 전용 ‘VAL조각’ 이벤트도 진행한다. VAL조각 이벤트 페이지 최초 접속 시 인게임 재화인 레디어나이트 포인트 10개로 교환 가능한 VAL조각 100개를 증정한다. VAL조각은 PC방 누적 플레이 시간에 따라 획득 가능하며, PC방에서 믹스 및 전멸전을 최초로 플레이할 경우 200개의 VAL조각을 받을 수 있다. VAL조각은 레디어나이트 포인트와 다양한 경품으로 교환 및 응모할 수 있다.

신규 요원과 신규 게임 모드 외에도 이번 업데이트에서는 장미를 테마로 하는 검은 가시 컬렉션을 비롯해 소울버스트 밴딧, 용문 팬텀, 가벼운 손놀림 카드 등 다양한 아이템이 포함된 신규 배틀패스도 정식 출시된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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