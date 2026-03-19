한국스포츠레저 스포츠토토여자축구단, 2026 여자축구교실 힘찬 출발

사진=한국스포츠레저㈜ 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저㈜가 스포츠토토여자축구단이 진행하는 연고지 재능기부 활동 ‘2026 여자축구교실’의 힘찬 출발을 알렸다.

지난 2021년 U-12(12세 이하) 유소녀 축구교실로 첫선을 보이며 벌써 6회차를 맞이한 스포츠토토여자축구단의 연고지 재능기부 활동은 2024년부터 성인여성까지 참가자를 확대하며 명실공히 연고지인 세종특별자치시에 대표적인 여자축구 이벤트로 자리 잡았다.

올해 역시 WK리그의 개막에 맞춰 수강생을 모집한 스포츠토토여자축구단의 여자축구교실은 3월4일부터 시작된 모집 개시와 동시에 문의가 빗발치며 하루만에 당초 예정된 60명(유소녀 30명, 여성부 30명)의 정원을 모두 채우게 됐고, 결국 3일 만에 모집이 조기종료 되는 등 어느 때보다 뜨거운 참여 열기를 보였다.

심지어 성인을 대상으로 하는 여성부는 단 4분 만에 모집이 마감되며 최근 여자축구에 대해 높아진 관심과 더불어 스포츠토토 여자축구교실의 위상을 알 수 있는 계기가 됐다.

특히 유소녀 부문에서는 모집된 총 30명 중 무려 21명이 신규 수강생이었고 여성부에서도 모집인원 중 절반인 15명의 새얼굴이 축구교실을 찾았다. 이는 스포츠토토 여자축구교실이 축구에 관심있는 세종시의 여성축구인들에게 더욱 널리 알려지고 있음을 보여준다.

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지난 17일 세종중앙공원 안에 위치한 축구경기장에서 가벼운 오리엔테이션과 함께 기본기 파악 테스트를 거친 수강생들은 11월에 열리는 수료식을 포함해 모두 28회 차에 걸쳐 체계적인 축구 수업을 받게 되며, 이번에도 지난 해와 마찬가지로 2020년부터 2022년까지 스포츠토토여자축구단에서 인상적인 활약을 펼친 전 WK리거 백은미가 메인코치로 나선다.

2010년 FIFA U-17(17세 이하) 여자 월드컵에서 우승을 경험한 후 WK리그를 거쳐 현재 아시아축구연맹(AFC) 지도자 자격증 획득에 성공한 백코치는, 그동안 겪어온 다양한 경험을 토대로 올해 역시 세종시 여성축구인들의 길잡이가 되어 줄 계획이다.

서브코치로 참여하는 정세화 역시 지난 2012년부터 2018년까지 스포츠토토여자축구단에 몸을 담은 베테랑 축구인이다. 전문 지도자를 꿈꾸고 있는 정세화는 메인코치인 백은미와 발을 맞춰 여자축구교실의 성공적인 운영에 힘을 보탤 예정이다.

한편 이번 여자축구교실은 지난 해에 다소 아쉬웠던 부분을 대폭 재정비해 수강생들의 편의를 증대시키기 위한 다양한 방편을 마련했다.

사진=한국스포츠레저㈜ 제공

먼저, 사회생활 및 개인사정으로 인해 출석에 어려움을 겪는 성인부 수강생들을 위해 수업 시작 시간을 기존 오후 6시30분에서 오후 7시로 조정했다. 이를 통해 그동안 성실하게 축구교실에 참여하고 싶어도 일정때문에 아쉽게 참가하지 못했던 많은 성인부 수강생들이, 조금 더 출석률을 높일 수 있는 계기를 마련하게 됐다는 평가다.

성인부 수강생들을 위한 또 다른 배려의 산물은 사전 준비 시간의 제공이다. 본 수업은 오후 7시부터 8시30분까지 진행되지만, 충분한 워밍업을 통한 부상방지를 위해 오후 6시30분부터 30분간의 사전 준비 시간을 마련, 참가자들의 건강과 안전을 위한 시간을 더 확보했다.

또, SNS 오픈채팅방을 개설해 참가자들과의 적극적인 소통도 확대한다. 오픈채팅방에서는 수업에 대한 공지나 문의사항 등에 대한 즉각적인 피드백이 진행되며, 긴급한 사안을 제외하고서는 수업 전일 오후 5시까지 축구교실 진행 여부에 대한 사항도 정기적으로 발빠르게 공지할 계획이다.

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이와 함께 축구공을 비롯해 다소 노후된 장비들의 전면 교체도 이뤄진다. 용품에 대한 전문적인 지식을 가진 코치진들과 상의해 축구교실에 특화된 축구용품들을 선정했으며, 이는 훈련의 진행과 성과를 크게 높여줄 것으로 기대되는 부분이다.

성공적인 출발을 알린 이번 2026 스포츠토토 여자축구교실은 오는 11월 수료식 행사를 끝으로 막을 내릴 예정이다. 수료식에는 스포츠토토여자축구단 소속 현역 선수들이 참가해 합동훈련을 진행함은 물론, 미니게임까지 펼치며 수강생들에게 잊지 못할 추억을 선사할 계획이다.

한국스포츠레저 스포츠토토여자축구단 관계자는 “올해로 벌써 6회째를 맞이하는 스포츠토토여자축구교실에 매년 뜨거운 호응을 보내주는 세종시 여성축구인들에게 항상 감사한 마음을 느끼고 있다”며 “앞으로도 더욱 체계적이고 다양한 기획으로 세종시가 대한민국 여자축구의 메카가 되는 날까지 꾸준히 힘쓰겠다”고 다짐했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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