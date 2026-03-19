“보여줄게, 완전히 달라진 나”…김진욱, 예고편부터 심상치 않다

사진=롯데자이언츠 제공

“시즌 때도, 꾸준히!”

김진욱(롯데)이 서서히 날개를 편다. 뜨거운 예고편을 자랑 중이다. 시범경기서 2경기 연속 호투를 이어갔다. 12일 부산 KT전서 4⅔이닝 3피안타 1실점(1자책)을 마크한 데 이어 19일 부산 두산전에선 5⅓이닝 2실점(2자책)을 기록했다. 특히 두산과의 경기에선 5회까지 단 두 번의 출루(안타1, 볼넷1)만 허용했을 정도로 구위가 묵직했다. 최고 구속도 148㎞까지 찍혔다. 김진욱은 “(포수) (손)성빈이가 잘 맞춰줘서 쉽게 쉽게 간 것 같다”고 만족감을 드러냈다.

실제로 요소요소에서 긍정적 시그널이 포착된다. 특히 그간 약점을 보였던 제구력 또한 눈에 띄게 개선된 모습이다. 김진욱은 “몸의 타이밍을 바꿨다. 그 부분을 중점적으로 생각하면서 던지고 있다”고 밝혔다. 예전엔 강한 공을 던지기 위해 앞쪽으로 힘을 썼다면, 이젠 중심을 세워둔 상태서 활용하려 한다. 중요한 것은 스스로 변화를 느끼고 있다는 것. 김진욱은 “팔이 잘 빠진다는 느낌이 들더라. 변화구 포함해서 구속도 조금 빨라진 것 같다”고 설명했다.

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한층 무르익은 체인지업이 춤을 춘다. 두산 타자들을 상대로 16개를 던졌다. 체인지업의 경우 2025시즌을 앞두고 류현진에게 찾아간 것이 시작이다. 주 무기인 슬라이더를 더 효과적으로 사용하기 위해서는 떨어지는 유형의 변화구가 필요하다 판단했다. 자신만의 방식으로 발전시켰다. 데이터분석 팀은 김진욱에게 더 맞는, 슬라이더를 잘 던지는 투수들에 유리한 체인지업을 장착할 수 있도록 도왔다. 김진욱은 “보여주는 용으로 쓰지 않을까 싶다”고 전했다.

긴장의 끈을 놓지 않는다. 이전에도 시범경기에선 대체로 좋은 활약을 펼쳤다. 통산 14경기서 패 없이 3승 평균자책점 1.57를 마크 중이다. 이를 시즌에까지 이어가는 것이 과제다. 목표를 묻는 질문에 김진욱은 “1군 풀타임, 그것밖엔 없는 것 같다”고 밝혔다. 그러면서 “꾸준한 운동만큼 마음가짐도 중요한 것 같다. (김)원중이형, (구)승민이형 등 형들이 ‘잘될 때도 안 될 때도 있겠지만, 똑같은 마음으로 야구장에 오라’고 하시더라. 새겨두려 한다”고 끄덕였다.

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부산=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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