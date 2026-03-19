지프, ‘4륜구동 케어 패키지’ 출시 및 봄철 무상점검

모험과 자유의 상징 지프(Jeep®)가 본격적인 아웃도어 시즌을 맞아 ‘지프 웨이브(Jeep Wave®)’ 멤버십 가입 고객을 대상으로 ‘지프 4륜구동 케어 패키지’와 ‘2026 지프 봄 서비스 캠페인’을 19일부터 동시 진행한다.

‘지프 4륜구동 케어 패키지’는 랭글러와 글래디에이터 같은 정통 오프로더부터 레니게이드, 컴패스, 체로키, 그랜드 체로키 등 도심형 SUV의 4륜구동 시스템을 아우르는 전문 관리 패키지로, 오는 8월 31일까지 약 6개월간 트랜스퍼 케이스 및 전/후 디퍼렌셜, 트랜스미션 등 구동계 핵심 오일 패키지를 20% 할인된 가격에 제공한다. 해당 구동계 오일은 네 바퀴로 전달되는 동력 흐름을 유지하는 핵심 윤활유로, 교환 시 변속 성능과 구동 효율 향상에 도움을 준다.

전국 지프 공식 서비스센터에서 4월 30일까지 약 6주간 진행되는 ‘2026 지프 봄 서비스 캠페인’은 겨울철 혹한 이후 차량을 세심히 점검하고, 황사와 미세먼지가 잦은 봄철에 최적화된 드라이빙 환경을 제공하기 위해 마련됐다. 엔진룸, 배터리, 제동장치 등 주요 항목에 대한 무상점검을 제공하며, ▲캐빈 필터 ▲와이퍼 블레이드 ▲배터리 ▲부동액 등 주요 소모품과 공조∙냉각 관련 부품에 대해 20% 할인 혜택을 제공한다. 또한 모파(MOPAR®) 순정 액세서리 및 머천다이즈 역시 20% 할인된 가격에 선보인다.

캠페인 기간 동안 유상 수리 금액 20만원 이상 고객에게는 뷔르트(Wurth) 제품을 활용한 실내 탈취 서비스를 무상 제공하며, 타이어 3개 구매 시 1개를 추가 증정하는 ‘타이어 3+1’ 프로그램도 함께 운영해 고객의 유지비 부담을 낮췄다.

이와 함께 지프를 보다 특별하고 스타일리시하게 즐길 수 있는 모파의 정품 인기 액세서리에 대해 40% 파격 할인 프로모션도 진행한다. 자세한 사항은 전국 지프 공식 서비스센터 및 고객지원센터를 통해 확인할 수 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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