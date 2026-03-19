세브란스병원, BTS 슈가와 자폐 치료 프로그램 제작

방탄소년단(BTS) 멤버 슈가(본명 민윤기)가 공동 저자로 참여한 음악 기반 사회성 치료 매뉴얼(사진)이 나왔다.

세브란스병원은 자폐스펙트럼장애 아동·청소년을 위한 음악 기반 사회성 훈련 프로그램 임상 매뉴얼 ‘마인드 프로그램(MIND·Music-Interaction-Network-Diversity)’을 출간했다고 밝혔다.



마인드 프로그램은 언어 이해력과 인지 능력을 전제로 한 기존 사회성 훈련의 한계를 보완했다. 발달 수준이 낮은 아동의 참여가 제한적이었던 기존 방식과 달리, 악기 연주와 음악 활동을 중심으로 상호작용을 유도해 보다 폭넓은 참여를 가능하게 했다.



프로그램은 총 12회기로 구성된다. 기본적인 상호작용 경험을 시작으로 감정 인식, 정보 교환 과정을 거쳐 공동 음악 프로젝트 수행까지 단계적으로 확장되는 구조다.



이번 매뉴얼은 소아청소년 정신과 분야 권위자인 천근아 세브란스병원 교수가 대표 저자로 참여했다. 슈가는 공동 저자로 이름을 올렸다.



슈가는 2024년 가을부터 소아청소년 정신과 권위자인 천근아 세브란스병원 교수와 교류를 이어왔다. 이후 슈가가 50억원을 기부하면서 지난해 9월 세브란스병원 내 ‘민윤기치료센터’가 문을 열었고, 천 교수가 초대 소장을 맡아 마인드 프로그램 운영을 본격화했다.



천 교수는 매뉴얼 서문에서 “이 책은 민윤기의 기여를 빼놓고는 설명할 수 없을 정도로 결정적인 역할을 했다”고도 언급했다.



프로그램의 효과는 지난해 12월 9일 연세대 대강당 무대 위에서도 생생하게 증명됐다. MIND 프로그램 1기 참여 아동들로 구성된 ‘세브란스 마인드 밴드’가 창단 연주회를 열고 1600석을 가득 메운 관객들 앞에서 그간의 성장을 선보인 것.



자전거 탄 풍경의 ‘너에게 난, 나에게 넌’을 비롯한 여러 곡을 직접 연주하고 노래한 이 무대는 치료 프로그램이 아이들의 사회적 자립과 예술적 성장으로 이어질 수 있음을 보여줬다.



천근아 교수는 “이 매뉴얼을 통해 국내외 전문가와 치료자들이 프로그램의 철학과 구체적 절차를 공유하고 실제 임상에 활용할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다. 이어 “음악을 통한 집단적 경험이 사회적 관계 형성과 정서 발달을 촉진한다는 점은 이미 다양한 연구에서 제시되고 있다. MIND 프로그램은 이를 임상 현장에 맞게 구체화한 첫 시도 중 하나로 국제적으로도 중요한 의미를 가질 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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