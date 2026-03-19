“대본은 나의 동앗줄”…‘뽀글이 걔’ 최지수, 인형 탈 알바하며 버틴 11년 무명기 [TV핫스팟]

‘유 퀴즈 온 더 블럭’에서 유재석과 최지수가 대화를 나누고 있다. 사진 출처=유 퀴즈 온 더 블럭 335회 방송 캡처

드라마 ‘언더커버 미쓰홍’의 노라 역을 소화한 배우 최지수가 힘든 환경에도 꿈을 포기하지 않았던 열정을 고백했다.

지난 18일 방영된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 ‘뽀글이 걔’ 최지수가 출연했다.

최지수는 tvN 토일 드라마 언더커버 미쓰홍에서 재벌 2세 ‘강노라’ 역으로 대중에게 큰 관심을 받아 화제가 됐다. 해당 방송에서 최지수는 11년 동안 단역 배우로 꾸준히 활동하다 처음 비중 있는 역을 맡게 돼 남다른 각오로 임했다고 말했다. 최지수는 대본이 동아줄이라고 느껴질 만큼 소중했다며 촬영 전부터 빼곡하게 대본을 분석하고 미리 햄버거 10개를 먹어 보며 연습했던 열정을 고백했다. 또 순수한 노라를 표현하기 위해 직접 노라가 썼을 법한 그림일기를 쓰기도 했다.

단역, 조연부터 차근차근 배우로서 성장하고 있지만 그 과정이 순탄치는 않았다. 1997년생인 최지수는 IMF 이후 경제적으로 어려워진 집안 사정을 털어놓았다. 최지수는 성균관대 연기예술학과에 진학했지만 형편이 좋지 못해 학자금 대출을 받았다. 대출금을 갚기 위해 키즈 카페, 인형 탈, 물류 센터, 포토 카드 공장, 레스토랑 등 다양한 아르바이트를 6일 내내 하는 동시에 대본을 연습하고 남은 하루에 오디션을 봤다.

‘유 퀴즈 온 더 블럭’에서 유재석과 최지수가 대화를 나누고 있다. 사진 출처=유 퀴즈 온 더 블럭 335회 방송 캡처

배우로 활동했기에 재학 기간이 길어져 학자금이 약 5000만원이 돼 빨리 갚아야겠다는 생각에 힘들어도 포기하지 않았다. 경제적으로 도움을 주지 못해 미안해하는 부모님을 위해 더 열심히 일했다. 최지수는 오는 5월 학자금 대출을 다 갚는다고 밝혔다.

유재석은 학자금 대출을 다 갚고 난 뒤 계획이 있는지 질문했다. 최지수는 “부모님 용돈 드리는 딸이 되고 싶다”며 특히 어려운 환경 때문에 꿈을 포기해야 했던 모친을 먼저 생각하는 모습을 보였다.

이후 영상을 통해 “내 꿈을 응원해 줘서 너무 고마워”, “내가 열심히 돈 벌어서 엄마 아빠 지원해 줄 수 있는 나이도 됐고, 할 수 있으니 언제든 하고 싶은 게 있으면 나한테 솔직히 얘기해 줬으면 좋겠다”, “우리 건강하고 행복하자”고 가족을 향한 애정을 드러냈다. 마지막으로 유재석이 방송 관계자분들에게 하고 싶은 말이 있는지 물었다. 최지수는 “저 같은 배우들이 엄청 많다”며 “열심히 살고, 알바도 열심히 하고 자기 꿈을 향해 달려가는 신인 배우들이 굉장히 많으니 보석 발굴하는 것처럼 많이 찾아봐 주셨으면 좋겠다”고 대답해 훈훈함을 남겼다.

‘유 퀴즈 온 더 블럭’에서 유재석과 최지수가 대화를 나누고 있다. 사진 출처=유 퀴즈 온 더 블럭 335회 방송 캡처

누리꾼들은 “열심히 사는 모습 너무 좋다”, “오래도록 보고 싶은 연기자가 되어 주세요”, “꽃길 응원합니다” 등의 댓글로 응원했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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